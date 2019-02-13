В центре Львова взорвался канализационный люк

В центре Львова, на улице Зеленой, взорвался канализационный люк. В результате инцидента побились окна в соседней аптеке и трех квартирах. Один парень получил ранения.

По предварительной версии аварию вызвало повреждение высоковольтного кабеля под землей.

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Очевидец инцидента Оксана Черная сообщила, что в результате взрыва ее окна на четвертом этаже разбило вдребезги, а осколки стекла серьезно травмировали голову ее сына, который как раз стоял рядом.

Ударная волна повредила окна в еще двух квартирах и аптеке рядом. Кроме этого, вырвало люк и мостовую на тротуаре. Другой свидетель утверждает, что взрывов было два.

Я слышал два взрыва, сначала был маленький хлопок. Я подумал, что произошла какая-то авария, а когда вышел на балкон, увидел дым. После того прогремел сразу второй взрыв. Он был сильнее, чем предыдущий и разбил стекло,

– сказал свидетель взрыва Олег.



Взрыв канализационного люка во Львове

Представители "Укртелекома", кабели которого пролегают в подземной сети, зафиксировали, что канализационный колодец загазован, поэтому на место приехали и представители Львовгаза. Сейчас причины инцидента устанавливаются.

По факту взрыва в полиции открыли уголовное производство. Виновникам грозит до трех лет лишения свободы.