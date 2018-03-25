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В центре Львова женщине на голову упала глыба льда

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На площади Рынок во Львове на женщину упала глыба льда: пострадавшая от госпитализации отказалась
На площади Рынок во Львове на женщину упала глыба льда: пострадавшая от госпитализации отказалась / Соцсети

24 марта, во самом центре Львова, а именно на площади Рынок возле Ратуши, 38-летней женщине с крыши одного из домов упала глыба льда.

Как рассказали на "Горячей линии города Львова", в результате инцидента женщина получила гематому затылочной области, однако от госпитализации отказалась, пишет Zaxid.net.

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"Из-за температурных перепадов, на крышах зданий образуются накопления снега и сосульки. Тая, они могут ломаться и падать, чем представляют опасность для пешеходов. Особую опасность они представляют в старых кварталах города, где тротуары непосредственно прилегают к домам. Поэтому призываем жителей города быть осторожными", – подчеркнули в свою очередь в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета.

Как отмечает издание, чтобы уберечься от падения снега с крыш или сосулек, следует соблюдать основные правила безопасности:

– проходя мимо домов или высоких деревьев, необходимо убедиться в отсутствии угрозы падения скоплений снега или ледовых наростов;

– не ходить под крышами зданий и других сооружений, а также под балконами, выбирая наиболее безопасный маршрут движения;

– не входить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия самому обращать внимание на наличие опасных образований из льда и снега на крышах домов и обходить их;

– владельцам автотранспорта не следует припарковывать свои машины возле домов;

– обязательно предупреждать детей об опасности падения снега и сосулек.

Теги: Новости Украины Здоровье Чрезвычайное происшествие Новости Львова Погода
Источник: 24 Канал
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