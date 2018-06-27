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22:53, 26 июня
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В центре Москвы горел торговый центр, 3 тысячи человек эвакуировали: фото и видео с места пожара

73 Читати новину українською
В центре Москвы горел торговый центр
В центре Москвы горел торговый центр / Twitter

В торговом комплексе "Атриум" в самом центре Москвы произошел пожар. Из здания пришлось эвакуировать почти 3 тысячи посетителей.

Как пишут росСМИ, возгорание произошло на крыше торгового центра.

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Очевидцы рассказывают, что весь верхний этаж здания затянуло дымом.

По предварительным данным, пожар начался из утеплителя обивки.

Местные мчсники отчитываются, что огонь уже удалось потушить и пострадавших нет.

На фото и видео с места пожара видно дым и огонь на верхнем этаже торгового центра и немало людей на улице возле него.

 

Куча пожарок и МЧС около Атриума #270618 #атриум #пожар #мчс

Допис, поширений Dmitry (@dimasfotkay)

Напомним, 25 марта в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул крупный пожар. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. Тогда погибло 60 человек, среди которых 40 детей.

Теги: Новости Украины Новости России Чрезвычайное происшествие Пожар Москва
Источник: 24 Канал
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