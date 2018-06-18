В центре Москвы иностранным болельщикам раздавали листовки в поддержку Сенцова: видео
Актеры московского Teaтр.doc в центре Москвы раздавали иностранным болельщикам, которые приехали в Россию на ЧМ-2018, листовки в поддержку незаконно осуждённого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.
Информационные листовки об Олеге Сенцове, который голодает уже больше месяца, были на испанском и английском языках, пишет "Новая газета".
Читайте также: Освободить Сенцова: отпустит ли Путин украинского пленника?
Некоторые из иностранных болельщиков охотно фотографировался с плакатом с надписью #FreeSentsov, другие же говорили, что не хотят смешивать "спорт с политикой".
Акция длилась примерно час, пока московская полиция не задержала актеров.
Российских актеров задержали во время акции в поддержку Сенцова в Москве
Смотрите видео, как в Москве раздавали листовки в поддержку Сенцова:
Ранее в понедельник активисты в Риге пообещали, что каждую неделю будут пикетировать посольство России, требуя освобождения незаконно удерживаемых Кремлем украинцев..
Напомним, утром 15 июня украинская омбудсвумен Людмила Денисова прибыла в российский город Лабытнанги, где планировала посетить в колонии незаконно осуждённого в России украинского режиссера Олега Сенцова. Однако в российской колонии отказались допустить украинского омбудсмена к Сенцову, не сообщив о состоянии здоровья удерживаемого украинца.