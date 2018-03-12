В центре Москвы в знак протеста мужчина устроил поджог у входа в приемную ФСБ

Вечером 12 марта мужчина устроил поджог стены у входа в приемную Федеральной службы безопасности РФ, которая располагается на улице Кузнецкий мост в Москве.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, злоумышленником оказался житель Астрахани.

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"Сотрудники полиции и ФСБ задержали 66-летнего жителя Астрахани, который облил горючей жидкостью стену у входа в приемную ФСБ и устроил поджог", — отметил собеседник ресурса.

Как подчеркивает источник агентства, мужчина сам сообщил, что организовал поджог, а сделал это в знак протеста, правда комментировать свои действия более подробно отказался.

Также отмечается, что в поджигателя были изъяты плакат оппозиционного содержания.

"Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", — добавил правоохранитель.