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      В центре Москвы загорелся многоквартирный дом, есть жертвы: фото и видео с места происшествия

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      В центре Москвы загорелся многоквартирный дом, погибли 4 человека
      В центре Москвы загорелся многоквартирный дом, погибли 4 человека / Фото из открытых источников

      В центре Москвы произошел пожар – загорелись квартиры жилого дома, впоследствии огонь распространился на тысячу квадратных метров. В пожаре погибли четыре человека, еще трое пострадали.

      Дом на Никитском бульваре, расположенном в центре Москвы, вспыхнул в ночь с 3 на 4 февраля, сообщает пресс-служба местного отделения МЧС.

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      Сначала российские СМИ сообщали о 2 погибших, однако сейчас их количество увеличилось – жертвами огня стали 4 человека.

      Пожежа у центрі Москви
      Загорелся дом в центре москвы / Фото из открытых источников

      У центрі Москви загорівся будинок

      Огонь разросся до тысячи квадратных метров / Источник: ТАСС

      Спасатели отмечают, что загорелась квартира на 5 этаже. Впоследствии огонь распространился на тысячу квадратных метров. Пожарным препятствовало то, что здание имеет деревянные перекрытия, а многие квартиры перепланировали.

      В российском ведомстве отмечают, что удалось спасти 42 жителей, всего же в доме более 100 квартир.

       

      Теги: Новости политики Москва Жертвы Пожар Новости России
      Источник: 24 Каналк
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