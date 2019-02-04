В центре Москвы загорелся многоквартирный дом, есть жертвы: фото и видео с места происшествия

В центре Москвы произошел пожар – загорелись квартиры жилого дома, впоследствии огонь распространился на тысячу квадратных метров. В пожаре погибли четыре человека, еще трое пострадали.

Дом на Никитском бульваре, расположенном в центре Москвы, вспыхнул в ночь с 3 на 4 февраля, сообщает пресс-служба местного отделения МЧС.

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Сначала российские СМИ сообщали о 2 погибших, однако сейчас их количество увеличилось – жертвами огня стали 4 человека.



Загорелся дом в центре москвы / Фото из открытых источников

Огонь разросся до тысячи квадратных метров / Источник: ТАСС

Спасатели отмечают, что загорелась квартира на 5 этаже. Впоследствии огонь распространился на тысячу квадратных метров. Пожарным препятствовало то, что здание имеет деревянные перекрытия, а многие квартиры перепланировали.

В российском ведомстве отмечают, что удалось спасти 42 жителей, всего же в доме более 100 квартир.