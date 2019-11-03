В центре Николаева металлическая конструкция упала на людей: 6 человек в больнице – фото

На людей упала металлическая конструкция в виде трех букв, которые на английском образовывали слово RUN. Их установили на Соборной площади города к беговому полумарафону.

Трехметровая конструкция упала на людей после порыва ветра. Шесть человек получили различные травмы: от синяков до переломов. О происшествии на своей фейсбук-странице сообщила одна из травмированных женщин Виктория Пастухова.

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Будьте очень внимательны, сегодня пострадали шесть человек. Железная трехметровая конструкция была плохо закреплена и при порыве ветра упала на шестерых, в том числе и на меня – все пострадали, все были доставлены в больницу с травмами,

– написала женщина.

Она также добавила к своему сообщению рентгеновский снимок, который ей сделали в больнице.



Женщина написала об инциденте в соцсетях

Впоследствии инцидент подтвердили в полиции.

Установленная на главной площади города в рамках проведения полумарафона "Побеждай легко" металлическая конструкция упала, задев собой граждан, состоящих рядом. На месте работали оперативники. Опрошены участники и свидетели происшествия,

– отчитываются правоохранители.

Пострадавшие в возрасте от 35-ти до 63 лет. Одна женщина имеет перелом ключицы.



На людей упали такие металлические буквы, их сдуло ветром / фото из соцсетей

Виктория Пастухова также поделилась рентгеновским снимком в соцсетях

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о квалификации инцидента.