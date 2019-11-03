22:27
3 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      В центре Николаева металлическая конструкция упала на людей: 6 человек в больнице – фото

      147 Читати новину українською
      Металлическая конструкция упала на людей в центре Николаева
      Металлическая конструкция упала на людей в центре Николаева / Фото из соцсетей

      На людей упала металлическая конструкция в виде трех букв, которые на английском образовывали слово RUN. Их установили на Соборной площади города к беговому полумарафону.

      Трехметровая конструкция упала на людей после порыва ветра. Шесть человек получили различные травмы: от синяков до переломов. О происшествии на своей фейсбук-странице сообщила одна из травмированных женщин Виктория Пастухова.

      Читайте также: Потолок обвалился в одной из школ Харькова: фото

      Будьте очень внимательны, сегодня пострадали шесть человек. Железная трехметровая конструкция была плохо закреплена и при порыве ветра упала на шестерых, в том числе и на меня – все пострадали, все были доставлены в больницу с травмами,
      – написала женщина.

      Она также добавила к своему сообщению рентгеновский снимок, который ей сделали в больнице.


      Женщина написала об инциденте в соцсетях

      Впоследствии инцидент подтвердили в полиции.

      Установленная на главной площади города в рамках проведения полумарафона "Побеждай легко" металлическая конструкция упала, задев собой граждан, состоящих рядом. На месте работали оперативники. Опрошены участники и свидетели происшествия,
      – отчитываются правоохранители.

      Пострадавшие в возрасте от 35-ти до 63 лет. Одна женщина имеет перелом ключицы.


      На людей упали такие металлические буквы, их сдуло ветром / фото из соцсетей

      Виктория Пастухова также поделилась рентгеновским снимком в соцсетях

      Сейчас полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о квалификации инцидента.

      blog_ava
      Гороскоп на неделю 4–10 ноября 2019 для всех знаков Зодиака
      сегодня
      3932
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Больница Постраждалі Новости Николаева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 3 ноября: годовщина смерти Гандзюк и новый скандал с Кивой
      сегодня , 22:10 Главные новости 3 ноября: годовщина смерти Гандзюк и новый скандал с Кивой
      Ірина Вихрущ 11
      Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      сегодня , 22:00 Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      Блоги тижня 166
      Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      сегодня , 21:20 Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      Михайло Макарук 262
      Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      сегодня , 20:30 Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      Анна Калюжна 168
      Самые смешные мемы недели: Яременко в комнате извращений и Хэллоуин в Украине
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: Яременко в комнате извращений и Хэллоуин в Украине
      Ірина Вихрущ 205
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук