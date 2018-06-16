В центре Одессы горел ресторан: фото с места пожара

На территории Городского сада в Одессе произошел пожар в ресторане.

Как пишет местное издание "Думская", пожар произошел утром в субботу.

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Загорелось заброшенное здание, примыкающее к дому номер 6 по улице Гаванной.

Очевидцы рассказывают, что огонь был настолько сильным, что перекинулся на соседнее здание, принадлежащее известному в городе заведению.

Чрезвычайники сообщили, что горела крыша пристройки ресторана "Пивной сад". О пожаре спасатели узнали в 7:39 утра, в 08:33 его уже удалось ликвидировать.

В целом огнем было уничтожено 150 квадратных метров кровли.

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