В центре Одессы обвалился дом: фото
Старинный дом рухнул в центре Одессы на углу улицы Канатной и переулка Нахимова 9 апреля. Пока ничего неизвестно о пострадавших, однако под завалами может быть прохожий.
Про інцидент повідомляє "Думская". На місці події працюють рятувальники.
Раніше В економічному коледжі на Троїцькій у Одесі знову виникла пожежа: попередня забрала 16 життів
Напередодні будинок почали ремонтувати. Відомо, що робітники від обвалу не постраждали.
Водночас видання зазначає, що "могло завалити перехожого". Станом на 11 ранку завали розбирають працівники ДСНС, а провулок Нахімова та початок вулиці Канатної – перекриті.
Обвалений будинок – пам'ятка архітектури місцевого значення, збудований у 1893 році.
У центрі Одеси обвалився будинок / Фото "Думская"
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