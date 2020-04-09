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      В центре Одессы обвалился дом: фото

      - Читати новину українською
      Обвал будинку в Одесі / dumskaya.net

      Старинный дом рухнул в центре Одессы на углу улицы Канатной и переулка Нахимова 9 апреля. Пока ничего неизвестно о пострадавших, однако под завалами может быть прохожий.

      Про інцидент повідомляє "Думская". На місці події працюють рятувальники.

      Раніше В економічному коледжі на Троїцькій у Одесі знову виникла пожежа: попередня забрала 16 життів

      Напередодні будинок почали ремонтувати. Відомо, що робітники від обвалу не постраждали.

      Водночас видання зазначає, що "могло завалити перехожого". Станом на 11 ранку завали розбирають працівники ДСНС, а провулок Нахімова та початок вулиці Канатної – перекриті.

      Обвалений будинок – пам'ятка архітектури місцевого значення, збудований у 1893 році.

      У центрі Одеси обвалився будинок / Фото "Думская"

       

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Чрезвычайное происшествие ГСЧС Новости Одессы Новости Украины
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