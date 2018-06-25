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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В центре Одессы подорвали авто известного бизнесмена: фото и видео

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В центре Одессы поздно вечером 24 июня на пересечении улицы Троицкой и проспекта Александровского взорвали автомобиль. Пострадавшим оказался директор местной охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко.

Об этом пишет "Думская".

По словам очевидцев, Бабенко приехал домой с семьей и охраной на черном Mercedes. Машину оставили через дорогу.

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В момент, когда Бабенко заходил домой с женой сработало взрывное устройство. Женщина и дети не пострадали. Бабенко получил ранение ног.

Как отмечает издание, агентство "Самсон" охраняло скандально известного бизнесмена Романа Купера.

Место взрыва в Одессе (видео):

 

 
Теги: Новости Украины Фотоновости Криминальные новости Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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