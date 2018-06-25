В центре Одессы подорвали авто известного бизнесмена: фото и видео
В центре Одессы поздно вечером 24 июня на пересечении улицы Троицкой и проспекта Александровского взорвали автомобиль. Пострадавшим оказался директор местной охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко.
Об этом пишет "Думская".
По словам очевидцев, Бабенко приехал домой с семьей и охраной на черном Mercedes. Машину оставили через дорогу.
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В момент, когда Бабенко заходил домой с женой сработало взрывное устройство. Женщина и дети не пострадали. Бабенко получил ранение ног.
Как отмечает издание, агентство "Самсон" охраняло скандально известного бизнесмена Романа Купера.
Место взрыва в Одессе (видео):
Источник: 24 Канал
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