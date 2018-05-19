В церкви Киева раздают календари с призывом к службе российскому императору: фотодоказательство

В одной из церквей Киева прихожанам раздают календари с изображением последнего российского императора Николая II и надписями на обороте, которые имеют неоднозначный смысл.

Об этом в Twitter сообщил пользователь Ukr_Che, добавив соответствующие фото.

"Вот такие календарики раздают в церкви на Березняках ...", – сообщается в заметке.

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Так, на одной стороне календаря изображен Николай II в окружении семьи и приближенных лиц, а на обратной стороне размещен сам календарь на 2018 год и надпись "Послужи государю в имперских рядах. Баварское представительство российского имперского союза-ордена".