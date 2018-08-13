В частном доме в Броварах против воли удерживают людей, – Денисова

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова сообщила, что в частном реабилитационном центре в Броварах против воли удерживают людей. 12 человек во время конфиденциальных бесед подтвердили эту информацию.

Об этом уполномоченная ВР по правам человека написала на своей странице в Facebook.

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Это – частный реабилитационный центр "За жизнь". По словам директора, здесь находится 21 дееспособное людей с нарко - и алко - зависимостью и с расстройствами психики. Во время конфиденциального общения 12-ро из них сообщили о желании покинуть заведение. Также они рассказали, что попали в "центр" против воли, большинство из них были помещены сюда по инициативе родственников,

– отметила правозащитница.

Она добавила, что нет никаких решений судебных органов, медицинских учреждений или даже согласия самих лиц на содержание в этом заведении. Также пациенты заведения сообщили, что им дают неизвестные медицинские препараты, которые подавляют их волю.

"Во время мониторингового визита выявлено 80-летнюю женщину, которая не является больной, и двух несовершеннолетних 14-летних девочек, которые находятся здесь вместе со взрослыми по согласию своих родителей", – добавила Денисова.

О правонарушении уже сообщили в местную полицию и прокуратуру. Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители открыли уголовное производство.