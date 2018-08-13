22:34
13 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
29°C 13°C
  • вторник
    32°C 18°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, сегодня
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В частном доме в Броварах против воли удерживают людей, – Денисова

146 Читати новину українською
Денисова сообщила, что в Броварах людей держат в реабилитационном центре против их воли
Денисова сообщила, что в Броварах людей держат в реабилитационном центре против их воли / liga.net

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова сообщила, что в частном реабилитационном центре в Броварах против воли удерживают людей. 12 человек во время конфиденциальных бесед подтвердили эту информацию.

Об этом уполномоченная ВР по правам человека написала на своей странице в Facebook.

Читайте также: У детей, которых мать хотела продать для попрошайничества, нашли давние телесные повреждения

Это – частный реабилитационный центр "За жизнь". По словам директора, здесь находится 21 дееспособное людей с нарко - и алко - зависимостью и с расстройствами психики. Во время конфиденциального общения 12-ро из них сообщили о желании покинуть заведение. Также они рассказали, что попали в "центр" против воли, большинство из них были помещены сюда по инициативе родственников,
– отметила правозащитница.

Она добавила, что нет никаких решений судебных органов, медицинских учреждений или даже согласия самих лиц на содержание в этом заведении. Также пациенты заведения сообщили, что им дают неизвестные медицинские препараты, которые подавляют их волю.

"Во время мониторингового визита выявлено 80-летнюю женщину, которая не является больной, и двух несовершеннолетних 14-летних девочек, которые находятся здесь вместе со взрослыми по согласию своих родителей", – добавила Денисова.

О правонарушении уже сообщили в местную полицию и прокуратуру. Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители открыли уголовное производство.

 

Теги: Новости Украины заложники Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Новости Киева
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом о Стусе
сегодня, 22:22 Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом о Стусе
Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
сегодня, 22:00 Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
Блог Медіа
"Это не преступление", или Как Трамп "украинского процесса" над Манафортом испугался
сегодня, 21:02 "Это не преступление", или Как Трамп "украинского процесса" над Манафортом испугался
Борис Немировський
Як пробити дно: горе-лікар пішла на підвищення, а п'яний прокурор став борцем з корупцією
сегодня, 20:30 Як пробити дно: горе-лікар пішла на підвищення, а п'яний прокурор став борцем з корупцією
Олександра Устінова
Сооснователь Veterano Coffee: Главное в бизнесе – люди. Так же, как и на войне
сегодня, 20:01 Сооснователь Veterano Coffee: Главное в бизнесе – люди. Так же, как и на войне
Євгенія Мазур
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Конец перемирия придет в последний день этого года, – военные
 25 декабря 2017 , 10:56
Турчинов назвал рекордную сумму на оборону в бюджете-2017
 25 декабря 2016 , 16:50
Топ-новости: Фоменко шокировал украинцев, Хорватия сенсационно била Испанию, Маркевич рассказал о будущем
 22 июня 2016 , 07:30
Топ-новости: "Шахтер" надолго потерял Срну, в Украину возвращается Лига чемпионов
 13 сентября 2016 , 07:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук