В частном университете Поплавского вспыхнул пожар: фото и видео

В киевском Национальном университете культуры и искусств, который принадлежит Михаилу Поплавскому, вспыхнул пожар. К счастью обошлось без пострадавших.

В пресс-службе ГСЧС города Киева сообщили, что огонь вспыхнул в помещении деканата факультета гостинично-ресторанного и туристического бизнеса.

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Пожар произошел на втором этаже, в итоге примерно 150 студентов и преподавателей были эвакуированы.



Пожар в университете Михаила Поплавского

Пожар в Университете культуры и искусств: видео

На месте происшествия работали три бригады спасателей, а также команда медиков скорой помощи.



Огонь вспыхнул в помещении деканата

В частном университете Михаила Поплавского произошел пожар: видео