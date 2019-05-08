В частном университете Поплавского вспыхнул пожар: фото и видео
В киевском Национальном университете культуры и искусств, который принадлежит Михаилу Поплавскому, вспыхнул пожар. К счастью обошлось без пострадавших.
В пресс-службе ГСЧС города Киева сообщили, что огонь вспыхнул в помещении деканата факультета гостинично-ресторанного и туристического бизнеса.
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Пожар произошел на втором этаже, в итоге примерно 150 студентов и преподавателей были эвакуированы.
Пожар в университете Михаила Поплавского
Пожар в Университете культуры и искусств: видео
На месте происшествия работали три бригады спасателей, а также команда медиков скорой помощи.
Огонь вспыхнул в помещении деканата
В частном университете Михаила Поплавского произошел пожар: видео