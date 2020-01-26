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      В Чечне задержали и избили 25 человек за мем с Кадыровым в одежде православного священника

      16 Читати новину українською
      Рамзан Кадыров / tass.ru

      В нескольких городах Чечни задержали 25 человек за распространение коллажа с изображением человека, похожего на Рамзана Кадырова. На меме он изображен в одежде православного священника.

      Среди задержанных есть школьники и пенсионеры, сообщает "Кавказ.Реалии". Силовиков интересовали не только те, кто рассылал коллаж с Кадыровым, но и те, кто мем получал.

      Обратите внимание: Кадыров временно покинул пост главы Чечни: что об этом известно

      Задержанных доставили в райотдел 24 января. Их избили и продержали ночь без составления протоколов или оформления каких-либо документов.

      Законны ли такие задержания

      В начале ноября в сети обнародовали заседание правительства в Чечне. Тогда Рамзан Кадыров призвал спецслужбы, полицию, региональные власти и общественные организации выявлять тех, кто "оскорбляет честь", "нарушает согласие между людьми, врет, устраивает раздор" в интернете и преследовать их, "даже если для этого будут нарушены все законы".

      Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что заявления Рамзана Кадырова силовики проверять не будут.

      Кстати: Чеченская соцсеть, заменившая Кадырову инстаграм, обозначила Крым в составе Украины – фотодоказательство

      Что известно о правлении Кадырова в Чечне?
      Кадыров неизменно возглавляет Чеченскую республику уже более 12 лет.

      После окончания Второй Чеченской войны Ахмат Кадыров стал президентом. А его сын Рамзан возглавил силовиков.

      По приблизительным подсчетам армия Кадырова насчитывает до 40 тысяч бойцов. Все они формально принадлежат к разным подразделениям силовых ведомств РФ, но выполняют поручения местных командиров. Этого достаточно чтобы зачистить Чечню от конкурентов.

      При правлении Кадырова Чечня фактически получила то, за что боролась в 1990 годах, на протяжении двух войн с Россией. 95-й регион получает миллионные дотации из Кремля.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Криминальные новости Новости политики Цензура Постраждалі Новости России Чечня Рамзан Кадыров
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