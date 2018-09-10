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В Чехии горит склад с нефтепродуктами, слышны взрывы: впечатляющие фото и видео

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В Чехии взрывы и пожар на складах с нефтепродуктами
В Чехии взрывы и пожар на складах с нефтепродуктами / irozhlas

10 сентября вблизи населенного пункта Луково, неподалеку от города Кромержиж в Чехии на складе с нефтепродуктами взорвались и загорелись топливные баки. В результате инцидента один человек получил ранения.

Об этом сообщает Český rozhlas.

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Как пишут в издании, на месте пожара работают пожарные и медики. По предварительным данным, ранения получил один человек.

Чехія склад нафтаВ Чехии горят склады с нефтепродуктами, взрываются резервуары с горючим

Известно, что на территории склада взрываются резервуары с горючим, – это значительно затрудняет работу пожарных.

Спасатели также сообщили, что на территории склада расположены четыре подземных нефтехранилища, где хранят 140 тысяч кубов нефти и нефтепродуктов. Склад принадлежит фирме Čepro.

В свою очередь, местная власть сообщила, что нет необходимости эвакуировать жителей близлежащих населенных пунктов, но дороги вблизи склада перекрыты.

Также людей, проживающих вблизи места инцидента, просят плотно закрывать окна. Как видно на фото и видео, снятых вблизи склада, в небо после взрывов резервуаров с горючим поднялся густой черный дым.

В Чехии горит склад с нефтепродуктами:

 

Теги: Чехия Взрыв Пожар Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 Канал
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