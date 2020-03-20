В Чехии в течение двух часов утром скупаться в магазине смогут только пенсионеры

Поскольку пожилые люди наиболее уязвимы к новому виду коронавируса, в Чехии ввели ограничения на посещение магазинов. Так, для пенсионеров будут действовать специальные часы, во время которых другие покупатели не смогут попасть в магазины.

Посещать продуктовые магазины с 7:00 до 9:00 смогут только пожилые люди 65 лет. Об этом новвоведення в Чехии сообщает Радио Свобода.

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Людям моложе 65 лет, кроме тех людей, которые сопровождают пенсионеров в случае, если самостоятельно передвигаться они не могут, вход запрещен.

Ранее в правительстве решили, что с 20 марта пожилые люди смогут посещать магазины без присутствия других с 10 утра до полудня. Но это время оказался неудобным и для магазинов, и для пенсионеров, поэтому после одного дня в таком режиме время изменили.

По состоянию на утро 20 апреля в Чехии зафиксировано 694 случая инфицирования Covid-2019. Пока за все время течения эпидемии в Чехии нет жертв. Выздороветь удалось трем лицам.

Ограничение из-за коронавируса в Чехии

Первые случаи заражения коронавируса в Чехии зафиксировали 1 марта.

Уже 10 марта запретил все спортивные, культурные, религиозные и художественные массовые мероприятия, остановили работу учебных заведений.

С 12 марта введено чрезвычайное положение: свободное передвижение людей в Праге и между городами без необходимости запретили.

Границы для иностранцев закрыты с 13 марта.

С 19 марта в Чехии запрещено выходить из дома без медицинской маски.



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