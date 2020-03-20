06:11
20 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Чехии в течение двух часов утром скупаться в магазине смогут только пенсионеры

      - Читати новину українською

      Поскольку пожилые люди наиболее уязвимы к новому виду коронавируса, в Чехии ввели ограничения на посещение магазинов. Так, для пенсионеров будут действовать специальные часы, во время которых другие покупатели не смогут попасть в магазины.

      Посещать продуктовые магазины с 7:00 до 9:00 смогут только пожилые люди 65 лет. Об этом новвоведення в Чехии сообщает Радио Свобода.

      К слову "Не бегите оплачивать коммуналку": Министер соцполитики обратилась к пенсионерам

      Людям моложе 65 лет, кроме тех людей, которые сопровождают пенсионеров в случае, если самостоятельно передвигаться они не могут, вход запрещен.

      Ранее в правительстве решили, что с 20 марта пожилые люди смогут посещать магазины без присутствия других с 10 утра до полудня. Но это время оказался неудобным и для магазинов, и для пенсионеров, поэтому после одного дня в таком режиме время изменили.

      По состоянию на утро 20 апреля в Чехии зафиксировано 694 случая инфицирования Covid-2019. Пока за все время течения эпидемии в Чехии нет жертв. Выздороветь удалось трем лицам.

      Ограничение из-за коронавируса в Чехии

       

      Смертность
      Статистика смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

      Можно ли заразиться коронавирусом во время секса
      19 марта
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Пенсия Коронавирус Covid-19 Чехия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 06:01 Новости про коронавирус 19 марта: в Ухане ни одного нового случая, в Украине еще плюс 5
      Соломія Ніколайчук
      19 марта , 22:00 Гречка, как лучшая российская валюта, или Плохие новости для России
      Запретное мнение
      19 марта , 11:00 "Битки" из США или новое авто из салона?
      19 марта , 12:07 Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)
      19 марта , 21:10 Китай после хаоса коронавируса: станет ли страна более авторитарной
      Анатолій Максимов
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук