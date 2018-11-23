В человеческом мозге нашли неизвестный участок: фото
Нейробиологи обнаружили новую структуру в человеческом мозге, которую назвали ядром веревчатого тела (endorestiform nucleus). Функция этой части мозга пока детально еще не изучена, но ученые озвучили первые гипотезы.
Открытие сделали ученые научно-исследовательского института неврологии Австралии (Neuroscience Research Australia), сообщает Science Alert.
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Тщательно изучая человеческий мозг при работе над новым нейроанатомичним атласом, они обнаружили ранее неизвестный участок, который, возможно, есть только у людей.
Анатомическую структуру обнаружили при использовании нового метода окрашивания определенных тканей мозга. Красители связываются с нейромедиаторами и специфическими ферментами, в данном случае с ацетилхолинэстеразой.
Нейробиологи обнаружили неизвестный участок в человеческом мозге
Эндорестиформное ядро расположено внутри нижней ножки мозга (веревчатого тела) – пучка нервных волокон, по которому импульсы проходят от спинного мозга в мозжечок.
Как известно, веревчате тело участвует в обработке сенсорной информации и информации о двигательной активности, регулируя осанку, равновесие и движение тела. По словам ученых, еndorestiform nucleus является группой обособленных нейронов, которая может играть ключевую роль в функциях ножки мозга.
Возможно отсутствие этого ядра у обезьян может свидетельствовать о том, что оно участвует в обеспечении тонкой регуляции движения человеческого тела, например, при игре на музыкальных инструментах.
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