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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
Илья Кенигштейн

В чем реальная проблема с "евробляхерами"

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В чем проблема с "евробляхерами"?
В чем проблема с "евробляхерами"? / Фото со свободных источников

Тут пишут, что "евробляхеры" нас убивают на дорогах. Что автомобиль теперь стал настолько доступным, что его может позволить себе абсолютно каждый. В том числе и Вася с Позняков.

А с учетом карго-культа на тачки, который в сочетании с народной любовью к бухлу и страстному желанию выглядеть дерзким пацанчиком, стиль поведения Васи на дорогах – предопределен. Вася не ездит, Вася доказывает, что крутой.

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А другие пишут, что во всем виноват наш менталитет. Особенности характера, формируемого в атмосфере обособленности, недоверия друг к другу и презрения к общему. Человек человеку не друг, а затонированное стекло.

А я думаю, что во всем виновата коррупция. Которая, как известно, порождает таких монстров, как безнаказанность. Которая дает Васе ощущение свободы. Живи на полную, бл@! Можно все, бл@! думает Вася, садясь в свой долгожданный автомобиль. После 4 бутылок пива и двух стопок водки. И вот так, с 4 бутылками пива и двумя стопками водки во лбу, начинает самоутверждаться за счет других.

Вспоминаю недавние дискуссии про легализацию оружия. Мол, если легализовать стволы у нас в обществе сразу же наступит покой и порядок. Все сразу же начнут уважать друг друга совсем как в Техасе. Считаться с чужими интересами. Вася с Позняков будет уважать Свету с Оболони. А я думаю, что единственное отличие ствола от тачки заключается в том, что на тачке, причиняя урон другим ты причиняешь урон и себе. Непосредственный урон, который потом рихтовать, красить и попадать на бабло. А в случае со стволом никакого урона нет. И все больше никакой разницы нет.

Потому что проблема не в евробляхах, а в мозгах. Затуманенных мозгах, которые под 4 бутылками пива запускают причинно-следственную связь, формирующую соответствующий стиль езды. Вне зависимости от того, что и как отображено на номерном знаке.

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Автор: Илья Кенигштейн
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации
Источник: Илья Кенигшайн
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