В чем реальная проблема с "евробляхерами"

Тут пишут, что "евробляхеры" нас убивают на дорогах. Что автомобиль теперь стал настолько доступным, что его может позволить себе абсолютно каждый. В том числе и Вася с Позняков.

А с учетом карго-культа на тачки, который в сочетании с народной любовью к бухлу и страстному желанию выглядеть дерзким пацанчиком, стиль поведения Васи на дорогах – предопределен. Вася не ездит, Вася доказывает, что крутой.

Читайте также: Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?

А другие пишут, что во всем виноват наш менталитет. Особенности характера, формируемого в атмосфере обособленности, недоверия друг к другу и презрения к общему. Человек человеку – не друг, а затонированное стекло.

А я думаю, что во всем виновата коррупция. Которая, как известно, порождает таких монстров, как безнаказанность. Которая дает Васе ощущение свободы. Живи на полную, бл@! Можно все, бл@! – думает Вася, садясь в свой долгожданный автомобиль. После 4 бутылок пива и двух стопок водки. И вот так, с 4 бутылками пива и двумя стопками водки во лбу, начинает самоутверждаться за счет других. Вспоминаю недавние дискуссии про легализацию оружия. Мол, если легализовать стволы – у нас в обществе сразу же наступит покой и порядок. Все сразу же начнут уважать друг друга – совсем как в Техасе. Считаться с чужими интересами. Вася с Позняков будет уважать Свету с Оболони. А я думаю, что единственное отличие ствола от тачки заключается в том, что на тачке, причиняя урон другим – ты причиняешь урон и себе. Непосредственный урон, который потом рихтовать, красить и попадать на бабло. А в случае со стволом – никакого урона нет. И все – больше никакой разницы нет. Потому что проблема не в евробляхах, а в мозгах. Затуманенных мозгах, которые под 4 бутылками пива запускают причинно-следственную связь, формирующую соответствующий стиль езды. Вне зависимости от того, что и как отображено на номерном знаке.

Читайте также: В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно