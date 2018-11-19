В чем опасность антибиотиков и как их принимать: советы Супрун

И. о. министра здравоохранения Украины подвела итоги мировой недели ответственного употребления антибиотиков. И рассказала о рисках, которые ожидают больного, когда он сам себе назначает антибактериальные лекарства.

Об этом она написала на своей странице Facebook.

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Она отметила, что каждый раз, когда кто-то принимает антибиотики неоправданно, бактерии становятся нечувствительными к ним, то есть не реагируют на лекарства и продолжают и дальше разрушать организм. Это явление называется антибиотикорезистентность.

Поэтому Супрун подчеркнула, что антибиотики не принимаются для профилактики или по совету друга (как косметические средства).

"Безответственное употребление антибиотиков уже привело к тому, что некоторые люди не могут вылечить инфекционные болезни курсом антибиотиков, которые помогали в этих случаях раньше. Например, пневмонию или туберкулез", – подчеркнула министр.



Почему не стоит злоупотреблять антибиотиками

Советы Ульяны Супрун относительно приема антибиотиков:

Принимайте антибиотики только по назначению врача; Не прерывайте курс лечения антибиотиками, даже если вам стало лучше; Не используйте антибиотики, которые остались после курса приема; Не делитесь антибиотиками с друзьями, родственниками, знакомыми; Не принимайте их при вирусных заболеваниях.

А чтобы не болеть она посоветовала мыть руки, избегать контакта с больными, и не забывать о прививках.

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