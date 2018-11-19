В чем опасность антибиотиков и как их принимать: советы Супрун
И. о. министра здравоохранения Украины подвела итоги мировой недели ответственного употребления антибиотиков. И рассказала о рисках, которые ожидают больного, когда он сам себе назначает антибактериальные лекарства.
Об этом она написала на своей странице Facebook.
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Она отметила, что каждый раз, когда кто-то принимает антибиотики неоправданно, бактерии становятся нечувствительными к ним, то есть не реагируют на лекарства и продолжают и дальше разрушать организм. Это явление называется антибиотикорезистентность.
Поэтому Супрун подчеркнула, что антибиотики не принимаются для профилактики или по совету друга (как косметические средства).
"Безответственное употребление антибиотиков уже привело к тому, что некоторые люди не могут вылечить инфекционные болезни курсом антибиотиков, которые помогали в этих случаях раньше. Например, пневмонию или туберкулез", – подчеркнула министр.
Почему не стоит злоупотреблять антибиотиками
Советы Ульяны Супрун относительно приема антибиотиков:
- Принимайте антибиотики только по назначению врача;
- Не прерывайте курс лечения антибиотиками, даже если вам стало лучше;
- Не используйте антибиотики, которые остались после курса приема;
- Не делитесь антибиотиками с друзьями, родственниками, знакомыми;
- Не принимайте их при вирусных заболеваниях.
А чтобы не болеть она посоветовала мыть руки, избегать контакта с больными, и не забывать о прививках.
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