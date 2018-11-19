18:09
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      В чем опасность антибиотиков и как их принимать: советы Супрун

      67 Читати новину українською
      Как принимать антибиотики: советы Супрун
      Как принимать антибиотики: советы Супрун / real-vin.com

      И. о. министра здравоохранения Украины подвела итоги мировой недели ответственного употребления антибиотиков. И рассказала о рисках, которые ожидают больного, когда он сам себе назначает антибактериальные лекарства.

      Об этом она написала на своей странице Facebook.

      Читайте также: Супрун объяснила, как предупредить устойчивость к антибиотикам

      Она отметила, что каждый раз, когда кто-то принимает антибиотики неоправданно, бактерии становятся нечувствительными к ним, то есть не реагируют на лекарства и продолжают и дальше разрушать организм. Это явление называется антибиотикорезистентность.

      via Gfycat

      Поэтому Супрун подчеркнула, что антибиотики не принимаются для профилактики или по совету друга (как косметические средства).

      "Безответственное употребление антибиотиков уже привело к тому, что некоторые люди не могут вылечить инфекционные болезни курсом антибиотиков, которые помогали в этих случаях раньше. Например, пневмонию или туберкулез", – подчеркнула министр.

      Чому не варто зловживати антибіотиками
      Почему не стоит злоупотреблять антибиотиками

      Советы Ульяны Супрун относительно приема антибиотиков:

      1. Принимайте антибиотики только по назначению врача;
      2. Не прерывайте курс лечения антибиотиками, даже если вам стало лучше;
      3. Не используйте антибиотики, которые остались после курса приема;
      4. Не делитесь антибиотиками с друзьями, родственниками, знакомыми;
      5. Не принимайте их при вирусных заболеваниях.

      А чтобы не болеть она посоветовала мыть руки, избегать контакта с больными, и не забывать о прививках.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровая жизнь Здоровье Ульяна Супрун
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      сегодня , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук