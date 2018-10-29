В чем опасность низких температур для здоровья

По словам ученых, в период зимы или просто низких температур на улице сосуды сужаются, в результате чего к сердцу поступает значительно меньше кислорода.

Об этом заявили специалисты Лундского университета в Швеции, которые исследовали влияние погодных условий на здоровье людей, передает JAMA Cardiology.

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Исследование проводилось на территории Швеции. Ученым удалось проанализировать данные 274 тысяч граждан, в которых 1998-2013 годах диагностировали инфаркт миокарда.

Возраст шведов составлял от 50 до 89 лет. Выяснилось, что когда температура воздуха на улице и атмосферное давление низкие, вероятность сердечного приступа возрастала на 10%.

Когда температура поднималась до 3-4 градусов – количество нападений сокращалось. Так погода влияет на сердечно-сосудистую систему человека – при низких температурах сужаются сосуды, в результате чего к сердцу поступает меньше кислорода.

Вывод ученых: низкие температуры повышают риск развития инфаркта миокарда у пожилых людей.

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