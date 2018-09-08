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В чем опасность ночных звуков

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В чем опасность ночных звуков
В чем опасность ночных звуков / youtube.com

Белый шум, который часто используют для лечения тинитуса, успокоения и хорошего сна, может привести к нарушению работы органов слуха.

К такому выводу пришел нейробиолог Муна Аттарха из компании Posit Science и его коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США), сообщает Science Alert.

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Тинитус – это звон или шум в ушах, который не связан с внешним источником и может возникать в силу различных причин, в частности, из-за серной пробки или болезни мозга.

Люди, которые не могут заснуть ночью из-за постоянного ощущения гула в голове, часто прибегают к методу маскировки тинитуса с помощью белого шума. Например, включают записи звуков водопада, дождя, шелеста листьев и других природных источников.

Но как выяснили исследователи, длительное воздействие такого шума вызывает патологические изменения в центральной слуховой нервной системе, которые напоминают те, что и при тинитусе. Такую закономерность ученые заметили при безопасном уровне шума в 60-70 децибел.

Білий шум може призвести до порушення роботи органів слуху

Белый шум может привести к нарушению работы органов слуха

Таким образом, белый шум способствует снижению торможения нейронов, ухудшает способность отфильтровывать ненужную информацию. Однако, по словам ученых, необходимо подтвердить это в новых экспериментах с участием людей.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Лечение
Источник: 24 Канал
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