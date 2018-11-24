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      В чем опасность жира на животе: исследование ученых

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      Лишний вес в районе живота может вызвать рак
      Лишний вес в районе живота может вызвать рак / nastroy.net

      Ученые пришли к выводу, что жировые излишки на животе угрожают повышенным риском возникновения рака.

      Об этом говорится в фармакологическом исследовании опубликованном в журнале Oncogene.

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      Отмечается, что люди недооценивают угрозу их здоровью, связанную с жироотложением на животе.

      Наиболее опасным, по их словам, является висцеральный жир, который аккумулюеться вокруг жизненно важных органов внутри брюшной полости (печень, кишечник, поджелудочная железа). Медики считают, что именно из-за жира обычные клетки этих органов трансформируются в раковые.


      Большой живот может быть опасным для вашего здоровья

      Эксперимент проводился на мышах, получавших корм с высоким содержанием жиров, а также подвергались воздействию ультрафиолета. Ученые обнаружили, что растущая из-за калорийного питания висцеральная жировая ткань у животных способствовала активной выработке организмом веществ, побуждающих клетки накапливаться в раковые опухоли.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье Медицина исследования Ожирение Онкозаболевания Желудочно-кишечный тракт
      Источник: 24 Канал
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