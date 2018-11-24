В чем опасность жира на животе: исследование ученых

Ученые пришли к выводу, что жировые излишки на животе угрожают повышенным риском возникновения рака.

Об этом говорится в фармакологическом исследовании опубликованном в журнале Oncogene.

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Отмечается, что люди недооценивают угрозу их здоровью, связанную с жироотложением на животе.

Наиболее опасным, по их словам, является висцеральный жир, который аккумулюеться вокруг жизненно важных органов внутри брюшной полости (печень, кишечник, поджелудочная железа). Медики считают, что именно из-за жира обычные клетки этих органов трансформируются в раковые.



Большой живот может быть опасным для вашего здоровья

Эксперимент проводился на мышах, получавших корм с высоким содержанием жиров, а также подвергались воздействию ультрафиолета. Ученые обнаружили, что растущая из-за калорийного питания висцеральная жировая ткань у животных способствовала активной выработке организмом веществ, побуждающих клетки накапливаться в раковые опухоли.

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