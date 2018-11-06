Кокосовое, соевое и овсяное молоко: полезные свойства продуктов

В последнее время набирает популярность употребление растительного молока в противовес коровьему молоку. Для изготовления растительного молока используют орехи, сою, бобовые, злаки.

В отличие от коровьего молока, растительное не содержит лактозу, казеин и холестерин, пишет портал "4mama".

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Кокосовое молоко

Содержит витамины группы B, А, С, К, Е, РР, а также Омега-3, Омега-6, Омега -9, кальций, магний, цинк, фосфор.

Такой продукт можно употреблять не только взрослым, но и детям.

Благодаря полезным веществам кокосовое молоко улучшает работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Такой продукт способен вывести вредный холестерин, нормализовать работу мозга и способствует профилактике онкозаболеваний.

100 граммов кокосового молока содержит от 150 до 229 ккал.

Кокосовое молоко: польза

Соевое молоко

Этот продукт содержит белки, макро- и микроэлементы, изофлавон, тиамин, пиридоксин, витамин В12 и витамин Е, витамин группы B, магний, кальций.

Соевое молоко способно нормализовать работу печени, мозга, органов зрения и органов дыхания. Оно также снижает риск развития инсульта, улучшает кровообращение.

Из-за высокого содержания кальция, соевое молоко способно укрепить кости, а высокое содержание магния – работу нервной системы. Этот продукт содержит столько же белка, сколько и коровье молоко. Но, в отличие от последнего, в соевом молоке содержится в 10 раз меньше сахара.

В 100 граммах соевого молока содержатся 54 ккал.



Соевое молоко: польза

Овсяное молоко

Овсяное молоко содержит витамины группы B, витамины A, E, H, железо, фосфор, кремний, клетчатку, цинк, медь.

Этот продукт считают замечательным антиоксидантом. Оно подойдет людям с повышенным холестерином. Овсяное молоко ускоряет обмен веществ, укрепляет сердечно-сосудистую систему, выводит лишнюю жидкость из организма. Этот продукт способен прекрасно снять усталость и восстановить силы после физической активности, успокоить. Его применяют как лекарство от бессонницы.

100 граммов продукта содержит 34 ккал.



Чем полезно овсяное молоко

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