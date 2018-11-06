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      Кокосовое, соевое и овсяное молоко: полезные свойства продуктов

      42 Читати новину українською
      В чем польза кокосового, соевого и овсяного молока
      В чем польза кокосового, соевого и овсяного молока / mojofury.com

      В последнее время набирает популярность употребление растительного молока в противовес коровьему молоку. Для изготовления растительного молока используют орехи, сою, бобовые, злаки.

      В отличие от коровьего молока, растительное не содержит лактозу, казеин и холестерин, пишет портал "4mama".

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      Кокосовое молоко

      Содержит витамины группы B, А, С, К, Е, РР, а также Омега-3, Омега-6, Омега -9, кальций, магний, цинк, фосфор.

      Такой продукт можно употреблять не только взрослым, но и детям.

      Благодаря полезным веществам кокосовое молоко улучшает работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Такой продукт способен вывести вредный холестерин, нормализовать работу мозга и способствует профилактике онкозаболеваний.

      100 граммов кокосового молока содержит от 150 до 229 ккал.

      Кокосове молоко: користьКокосовое молоко: польза

      Соевое молоко

      Этот продукт содержит белки, макро- и микроэлементы, изофлавон, тиамин, пиридоксин, витамин В12 и витамин Е, витамин группы B, магний, кальций.

      Соевое молоко способно нормализовать работу печени, мозга, органов зрения и органов дыхания. Оно также снижает риск развития инсульта, улучшает кровообращение.

      Из-за высокого содержания кальция, соевое молоко способно укрепить кости, а высокое содержание магния – работу нервной системы. Этот продукт содержит столько же белка, сколько и коровье молоко. Но, в отличие от последнего, в соевом молоке содержится в 10 раз меньше сахара.

      В 100 граммах соевого молока содержатся 54 ккал.

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      Соевое молоко: польза

      Овсяное молоко

      Овсяное молоко содержит витамины группы B, витамины A, E, H, железо, фосфор, кремний, клетчатку, цинк, медь.

      Этот продукт считают замечательным антиоксидантом. Оно подойдет людям с повышенным холестерином. Овсяное молоко ускоряет обмен веществ, укрепляет сердечно-сосудистую систему, выводит лишнюю жидкость из организма. Этот продукт способен прекрасно снять усталость и восстановить силы после физической активности, успокоить. Его применяют как лекарство от бессонницы.

      100 граммов продукта содержит 34 ккал.

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      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Профилактика заболеваний
      Источник: 24 Канал
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