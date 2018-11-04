В чем вред чрезвычайно полезного зеленого чая

Однозначно, зеленый чай является чрезвычайно полезным продуктом, что и подтвердили многочисленные научные исследования, но для некоторых людей потребление этого напитка может негативно сказаться на почках и печени.

Об этом рассказал доктор Герберт Бонковски с US National Institutes of Health, который давно занимается исследованиями проблемы повреждений печени, передает ресурс MedikForum.

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Зеленый чай ни в коем случае нельзя считать вредным напитком – польза некоторых его компонентов подтверждена целым рядом научных исследований. Но у некоторых людей антиоксидант эпигаллокатехин-3-галлат, содержащийся в зеленом чае, может провоцировать развитие процессов, ведущих к дисфункции печени и почек,

– отметил он.

По словам специалиста, в научной литературе описано уже более 80 случаев тяжелых повреждений печени, повлекший прием пациентами экстракта зеленого чая.

Так, отмечает ученый, в группу риска входят, прежде всего те, кто пьет много зеленого чая, особенно натощак.

"Во время употребления зеленого чая на пустой желудок, вещества напитка усваиваются организмом гораздо интенсивнее, поэтому их действие может быть сильнее. Опасной является доза, превышающая 800 мг эпигаллокатехин-3-галлату в день", – добавил Герберт Бонковски.

К слову, ученые из Университета Селфорда в Великобритании выяснили, что низкие концентрации экстракта зеленого чая матча прекращают распространение стволовых клеток рака груди.