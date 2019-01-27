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      В чем же виноват Янукович и кто обманывает украинцев фальшивыми рейтингами – топ-5 видео недели

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      Топ-5 видео недели
      Топ-5 видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Опиаты или сотрясение мозга: что засвидетельствовала нарколог по делу Зайцевой

      Врач-нарколог Елена Федирко, которая первой обследовала водителя автомобиля Lexus Алену Зайцеву на употребление опиатов после смертельного ДТП, наконец-то появилась на судебное заседание. Перед его началом она заявила, что наркотическое опьянение в одной из подозреваемых Алены Зайцевой не идентифицировали. Мол, суженные зрачки и неустойчивая походка могли свидетельствовать как об употреблении запрещенных веществ, так и о черепно-мозговой травме.

      Видео о том, что именно говорила нарколог Федирко, которую так долго разыскивало следствие:

      В чем виноват Янукович: как проходил суд и какой вынесен приговор

      24 января Оболонский суд Киева выносил приговор экс-президенту Виктору Януковичу, которого подозревали в государственной измене. Полиция просила для адвокатов усиленную защиту, поэтому под судом дежурили нацгвардейцы. Также судебное заседание посетили неизвестные мужчины, которые приехали вместе с полицией. Они сидели в зале заседаний и называли себя "неравнодушными гражданами" – впрочем, на вопросы журналистов ответить не смогли.

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      В конце концов Виктора Януковича признали виновным в ряде преступлений, в частности в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

      Смотрите видео о судебном заседании по делу Януковича:

      Многотысячные митинги и двоевластие: что происходит в Венесуэле

      В Венесуэле – многотысячные митинги: протестующие пытаются лишить власти диктатора Николаса Мадуро. Новым – хоть и временным – президентом себя объявил лидер оппозиции Хуан Гуайдо. И его уже признали демократические страны, в частности США и Евросоюз. Между тем местное телевидение показывает людей, которые якобы вышли на улицы, чтобы поддержать именно Николаса Мадуро, который, к слову – фаворит России.

      Видео о событиях в Венесуэле:

      Ужасная смерть 20-летней девушки на Житомирщине

      Ирина Дворецкая ехала через Олевск в областной центр. По версии, опубликованной в соцсетях, у девушки не было 25 гривен на проезд в автобусе, поэтому водитель высадил ее в четыре ночи в лютый мороз в двух километрах от села Перга. Вероятно, девушка пошла по трассе, однако затем сбилась с дороги и зашла в лес. Там она заблудилась и умерла от переохлаждения.

      Смотрите видео о трагедии на Житомирщине:

      Фальшивые рейтинги кандидатов в президенты: кому же можно доверять

      Чем ближе к президентским выборам, тем больше публикуют различных рейтингов. В некоторых первые места занимают Тимошенко, Зеленский и Порошенко, в других – в тройку лидеров входит Ляшко, Бойко или даже Вилкул. И политикам, и олигархам очень легко манипулировать информацией, особенно из авторитетных изданий. И они этим активно пользуются, навязывая своих кандидатов любым путем. Однако социология – не цельное зло, и эксперты выделяют несколько источников, которым можно доверять.

      Смотрите видео о достойных и негодных социологических исследованиях:

       

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости Житомира Жертвы Криминальные новости Новости Харькова рейтинги Коррупция Наркотики Аварии и ДТП ДТП в Харькове Венесуэла Виктор Янукович Видео недели
      Источник: 24 канал
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