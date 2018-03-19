В Черкассах горе-мать во время ссоры сломала своему 4-летнему сыну пальцы
В Черкассах пьяная женщина сломала своему сыну пальцы и побила мужа со свекровью. Затем она сама же вызвала полицию, и сказала, что это она – жертва домашнего насилия. Когда приехали правоохранители, то выяснилось, что это женщина набросилась на свою семью.
Пьяная мать сломала 4 летнему сыну пальцы во время семейной ссоры. Патрульные нашли мальчика в комнате, он очень испугался и прятался под одеялом.
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Сначала женщина навеселе побила своего мужа, который после конфликта ушел из дома, а потом пыталась покалечить свекровь. Однако, почему женщина сломала пальцы собственному сыну, в полиции пока не рассказывают.
"Как возникла ситуация, что ребенок пострадал, мы не можем сказать, сейчас все детали устанавливает ювенальная первенция и другие службы", – отметила пресс-секретарь патрульной полиции в Черкасской области Зоя Вовк.
Соседи рассказали, что громкие ссоры в этой семье слышат каждый день. Однако в социальной службе заверили, что о досадном случае пока не слышали.
Еще информации от полиции не поступало, мы не знаем ни о пострадавшем ребенке, ни о его семье. Из-за этого случай будет проводиться комплексная работа, чтобы предотвратить дальнейшие случаи насилия, которые произошли в этой семье. Психологи будут работать и с ребенком, и с семьей мальчика,
– отметил директор департамента соцполитики Черкасского горсовета Олег Гудзенко.
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Сейчас малыш вернулся из больницы домой. Там вместе с горе-матерью полицейские составили админпротоколы по статье мелкое хулиганство и совершение домашнего насилия. Однако, уголовное производство правоохранители не открыли.
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