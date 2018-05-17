В Черкассах на группу школьников упало дерево: есть пострадавшие

На группу детей, которые возвращались с экскурсии в Черкассах, упало дерево. Вследствие этого четыре ребенка получили травмы и находятся в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черкасской области.

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Сегодня по улице Леси Украинки в городе Черкассы на группу детей, учеников второго класса одной из местных школ, которые возвращались с экскурсии, упало дерево. В результате телесные повреждения получили четыре ребенка. Детей доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь, погибших нет,

– говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и степень нанесения телесных повреждений потерпевшим, решается вопрос об открытии уголовного производства.



Дерево, которое упало на группу школьников-второклассников

