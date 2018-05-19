В Черкассах на стадионе произошла массовая драка между болельщиками и полицией: видео
В субботу, 19 мая, в Черкассах на Центральном стадионе произошла массовая драка между болельщиками и полицией. В драке приняли участие около 200 человек.
Об этом сообщает местное издание provce.ck.
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"Сегодняшний матч заключительного тура Первой лиги между командами "Черкасский Днепр" и "Сумы" было остановлено на пятьдесят четвёртой минуте из-за массового нарушения общественного порядка. Поэтому проведение матча было прервано", – сообщает пресс-служба патрульной полиции Черкасской области.
Отмечается, что задержаны до 30 человек.
В Черкассах на стадионе произошла массовая драка между болельщиками и полицией
В драке приняли участие около 200 человек
Смотрите видео массовой драки на стадионе в Черкассах