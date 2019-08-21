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      В Черкассах пожар на мусорной свалке: почему загорелась и есть ли опасность для людей

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      В Черкассах, прямо посреди города, уже несколько недель пылает заброшенный военный полигон. Дым от пожара доходит до соседних домов.

      Огонь охватил 250 квадратов. Спасатели сюда приезжают чуть ли не ежедневно. Говорят, что это поджог, ведь последний раз мусор загорелся сразу в трех местах. В пепел превратился почти гектар территории.

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      "Полигон в этом году горит очень часто, только за прошлую неделю выезжали туда около 5-6 раз", – отметил начальник Черкасского отдела ГСЧС Андрей Хижняк.

      дснс черкаси сміттєзвалище
      Спасатели уже неоднократно тушили пожар

      Просто возле полигона расположены жилые дома. И люди говорят, что уже не могут терпеть эту вонь. На самом деле бывший полигон горит каждое лето уже пятый год подряд.

      15 лет назад, когда военные прекратили проводить там обучение, коммунальщики начали свозить сюда опавшие листья. Затем бытовой мусор стали оставлять и горожане.

      полігон черкаси пожежа сміттєзвалище
      На полигон свозят опавшие листья

      Когда речь идет о возгорании мусора – это огромная проблема, поскольку никогда не знаешь, что горит и что в результате этого образуется. Большинство этих веществ вредно влияет на здоровье человека,
      – отметил эколог Олег Спрягайло.

      В горсовете начали думать над решением проблемы лишь после последних масштабных пожаров. Они решают, как перекрыть все въезды на полигон, чтобы не позволить людям пополнять свалку отходами. Между тем у предприятия, которое держит на балансе свалку, средств на это нет, поэтому хотят помощи из городского бюджета.

      полігон черкаси сміттєзвалище
      Бывший полигон горит каждое лето уже пятый год подряд

      Если депутаты таки выделят средства – шлагбаумы установят через несколько недель. Однако вывозить горы опасного мусора с полигона пока чиновники не планируют.

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      Теги: Новости Украины Пожар Экология Новости Черкасс
      Источник: 24 канал
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