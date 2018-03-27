13:38
27 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
5°C
6°C -7°C
  • среда
    1°C -4°C
  • четверг
    0°C -7°C
  • пятница
    4°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сюзерен Рамзан Кадыров. Царь хороший, а бояре злые
Вєсті Кремля
23:36, 26 марта
Вести.UA. Грешная Тимошенко. Клоун Добкин
Вєсті.UA
22:55, 26 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Программы Новая тема
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

В Черкассах презентовали фильм о сопротивлении украинских моряков во время оккупации Крыма

Новая тема 94 Читати новину українською

В Черкассах представили первую военную драму о сопротивлении украинских моряков во время оккупации Крыма. Фильм "Черкассы" снят на реальных событиях.

Март 2014 года. Озеро Донузлав. Самое глубокое в Крыму. Украинский корабль "Черкассы" третью неделю отражает атаки российских оккупационных войск. Выйти в море украинские моряки не могут – путь перекрыли затопленные российские корабли. Пришвартоваться члены команды тоже отказываются, ведь это значит – сдать корабль "зеленым человечкам". Морской тральщик "Черкассы" – единственный из 13 украинских кораблей, чья команда даже под прицелом смерти не спустила государственный флаг. Командир корабля Юрий Федаш и до сих пор не жалеет, что рискнул.

"Прежде всего я высчитал неблагонадежный личный состав и его высадил с корабля. И у нас все были ребята более патриотично настроены. Повлиял на то, что поступление информации из внешних источников не выросло вовсякие сепаратистские настроения", – сказал командир морского тральщика "Черкассы" Юрий Федаш.

Три недели без связи и какой-либо помощи моряки высоко держали украинский флаг даже в окружении вражеских военных. Так как пока был хоть один флаг – Крым не считался захваченным. 25 марта вечером российские военные захватили корабль. Штурмовали с помощью двух вертолетов Ми-35 и трех скоростных катеров. Чтобы эти эмоции точно передать в фильме, Юрий Федаш консультировал режиссера

"Мы в тяжелой ситуации, когда нет ни связи, ни снабжения, ни поддержки. Мы старались как можно дольше продержаться за украинский флаг. В фильме все на 70% правдиво", – отметил командир морского тральщика "Черкассы" Юрий Федаш.

"Я думал, что там будет больше все разбавлено юмором. А в конечном монтаже получилась очень такая драма. Это не попкорновый фильм", – пояснил режиссер фильма "Черкассы" Тимур Ященко.

Бюджет фильма – 40 миллионов гривен. 17 из них – государственное финансирование. Снимали в Одессе, Очакове и небольшом селе на Черниговщине.

"Этот проект, я надеюсь, станет одним из таких топов не только рассказа о героических событиях, но и становлении украинского национального кинематографа", – отметил глава Госкино Филипп Ильенко.

На широкий экран лента выйдет на День Независимости.

Теги: Кино
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Дорого и сердито: придет ли в Украину катарский газ?
сегодня, 13:01 Дорого и сердито: придет ли в Украину катарский газ?
Наталія Лебідь 270
Подвійні стандарти: як Росія намагається витіснити Україну з
сегодня, 12:01 Подвійні стандарти: як Росія намагається витіснити Україну з "оборонного" бізнесу
Валерій Рябих 881
Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
сегодня, 11:35 Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
729
Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
сегодня, 11:01 Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
Настя Сукач 830
Квентину Тарантино 55: ТОП-10 малоизвестных фактов про известного режиссера
сегодня, 10:00 Квентину Тарантино 55: ТОП-10 малоизвестных фактов про известного режиссера
Ірина Полицька 288
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук