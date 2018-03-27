В Черкассах презентовали фильм о сопротивлении украинских моряков во время оккупации Крыма

В Черкассах представили первую военную драму о сопротивлении украинских моряков во время оккупации Крыма. Фильм "Черкассы" снят на реальных событиях.

Март 2014 года. Озеро Донузлав. Самое глубокое в Крыму. Украинский корабль "Черкассы" третью неделю отражает атаки российских оккупационных войск. Выйти в море украинские моряки не могут – путь перекрыли затопленные российские корабли. Пришвартоваться члены команды тоже отказываются, ведь это значит – сдать корабль "зеленым человечкам". Морской тральщик "Черкассы" – единственный из 13 украинских кораблей, чья команда даже под прицелом смерти не спустила государственный флаг. Командир корабля Юрий Федаш и до сих пор не жалеет, что рискнул.

"Прежде всего я высчитал неблагонадежный личный состав и его высадил с корабля. И у нас все были ребята более патриотично настроены. Повлиял на то, что поступление информации из внешних источников не выросло вовсякие сепаратистские настроения", – сказал командир морского тральщика "Черкассы" Юрий Федаш.

Три недели без связи и какой-либо помощи моряки высоко держали украинский флаг даже в окружении вражеских военных. Так как пока был хоть один флаг – Крым не считался захваченным. 25 марта вечером российские военные захватили корабль. Штурмовали с помощью двух вертолетов Ми-35 и трех скоростных катеров. Чтобы эти эмоции точно передать в фильме, Юрий Федаш консультировал режиссера

"Мы в тяжелой ситуации, когда нет ни связи, ни снабжения, ни поддержки. Мы старались как можно дольше продержаться за украинский флаг. В фильме все на 70% правдиво", – отметил командир морского тральщика "Черкассы" Юрий Федаш.

"Я думал, что там будет больше все разбавлено юмором. А в конечном монтаже получилась очень такая драма. Это не попкорновый фильм", – пояснил режиссер фильма "Черкассы" Тимур Ященко.

Бюджет фильма – 40 миллионов гривен. 17 из них – государственное финансирование. Снимали в Одессе, Очакове и небольшом селе на Черниговщине.

"Этот проект, я надеюсь, станет одним из таких топов не только рассказа о героических событиях, но и становлении украинского национального кинематографа", – отметил глава Госкино Филипп Ильенко.

На широкий экран лента выйдет на День Независимости.