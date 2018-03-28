В Черкассах разоблачен педагог одного из учебных заведений, которая требовала от студента деньги
При получении неправомерной выгоды задержана начальница одной из кафедр Черкасского института пожарной безопасности имени Героев Чернобыля Национального университета гражданской защиты Украины, полковника службы гражданской защиты. Женщина требовала и получила от студента неправомерную выгоду в размере 2000 гривен за содействие в сдаче экзаменационной сессии.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
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"Указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины в помещении служебного кабинета непосредственно во время получения им обусловленных средств, которые изъяты в ходе обыска", – сообщают в прокуратуре.
По данному факту расследуется уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.