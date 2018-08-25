Футбольный матч продолжительностью в 24 часа: установлен уникальный рекорд

В городе Черкассы установили спортивный рекорд. На протяжении 24-х часов, без перерыва и отдыха, горожане играли в футбол на центральном стадионе. Национальный рекорд приурочили к 27-й годовщине Независимости.

Матч начался 23 августа в 19:00 на "Центральном стадионе" и длился до 19:00 24 августа. Встреча закончилась со счетом 109:109. Рекорд зафиксировали представители национального реестра рекордов Украины.

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Всего в матче приняли участие 1 174 человек. Самому младшему участнику было 8 лет, самому старшему – 72 года. После окончания поединка на главной спортивной арене Черкасс начался праздничный концерт с участием групп "Солнце в кармане", "ХАС", "Гуляйгород GG" и DILEMMA.

Смотрите как проходил круглосуточный матч:

"Сутки еще никто не решался играть, но Черкассы показали, что это возможно", – отметил представитель Национального реестра рекордов Украины Алексей Янкович.