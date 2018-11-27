В Черкассах водитель вытолкал из автобуса подростка-льготника: почему пострадает весь город

Со ссорой и кулаками там выгнали из автобуса подростка с инвалидностью. Кондуктор заподозрила, что удостоверение льготника фальшивое и попросила пассажира покинуть транспорт.

Парень не сдался, поэтому в салоне начался скандал, который дошел до городского главы.

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Ссора 15-летнего Богдана Волика с водителем автобуса началась, когда кондуктор заподозрил, что у парня ненастоящее льготное удостоверение.

Я как ребенок-инвалид имею право до 2021 года ездить бесплатно, у меня есть с собой удостоверение,

– сказал льготник Богдан Волик.

По словам Богдана, кондуктор ему не поверила и попросила выйти из автобуса. Когда тот не согласился, в дело вмешался водитель. Водитель убеждает – никого не бил. Просто сорвался с места, ведь парень вел себя агрессивно. И сам его провоцировал.

Уже после инцидента выяснилось, удостоверение – таки настоящее. Богдан имеет первую группу инвалидности из-за проблем со зрением. Без левого глаза остался в детсаду из-за травмы. Сейчас кондуктор свою вину признает, но уверяет, парень первым начал проявлять агрессию.

Это моя вина, заподозрила, что он не имеет права ехать бесплатно, я ему сказвла, чтобы посмотрел, что в перечне нет категории, на что он отреагировал агрессивно, начал хамить,

– заявила кондуктор Любовь Власенко.

Отмечу, неделю назад в Черкассах подняли тариф на проезд с 4 до 5 гривен. Зато перевозчики пообещали бесплатно перевозить льготников и улучшить обслуживание в транспорте. Следовательно, инцидент с Богданом Воликом является несоблюдением условий договора, поэтому городская власть может снова снизить тариф на проезд.

Мы будем требовать, чтобы управление транспорта и управление экономики внесли проект решения о введении тарифа в 3 или 4 гривны. Мы можем как повышать, так и снижать тарифы, очевидно, что высокое качество услуги – это было основным требованием той договоренности между городом и перевозчиками,

– подчеркнул заместитель городского главы Черкасс Юрий Ботнар.

Сейчас водитель и кондуктор от работы отстранены до окончания расследования. В городском совете планируют встретиться с перевозчиком и пострадавшим подростком. Во время встречи и решат как накажут перевозчика.