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В черкасской школе, где массово отравились дети, возобновили учебу

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В Черкассах, где массово отравились дети, возобновили учебу в школе
В Черкассах, где массово отравились дети, возобновили учебу в школе / Фото из открытых источников

С понедельника, 14 мая, в черкасской школе №8, где 8 мая на утренней линейке потеряли сознание около 30 детей, восстановили учебный процесс.

Об этом сообщил директор департамента образования Черкасского городского совета Сергей Воронов.

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По его словам, источник загрязнения на данный момент не обнаружен, и причины, почему нескольким десяткам детей стало плохо во время утренней линейки, пока не установлены.

"На сегодняшний день дети чувствуют себя лучше, они все выписаны, но в течение двух недель будут проходить медосмотры, и медики еще будут следить за их состоянием здоровья. У нас нет оснований сейчас продолжать карантинные мероприятия. Также в сети интернет я вижу, что некоторые, не разобравшись в ситуации, пытаются назначать виновных. Поэтому я хотел бы обратиться в соответствующие структуры и органы, чтобы они поработали оперативно и нашли источник, который привел к ситуации, которая произошла в 8 школе", – отметил Сергей Воронов.

Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителей, однако впоследствии количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых.

11 школьников оказались в реанимации в состоянии средней тяжести, на 9 мая детям стало лучше и их перевели в обычные палаты. 11 мая 22 ребенка выписали из больницы.

Теги: Новости Украины Здоровье Дети Образование Новости Черкасс Массовое отравление детей в Черкассах
Источник: 24 Канал
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