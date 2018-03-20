15:22
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-7°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    0°C -8°C
  • пятница
    1°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, 19 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

В Чернигове 7-летний мальчик поджег квартиру, потому что играл со спичками

33 Читати новину українською
В Чернигове 7-летний мальчик поджег квартиру, потому что играл спичками
В Чернигове 7-летний мальчик поджег квартиру, потому что играл спичками / Фото пресс-службы ГСЧС

Пожар произошёл 19 марта в Чернигове на улице Доценко, 4 в пятиэтажном доме. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных, а также сообщили, что в доме может находиться ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте также: Мать-одиночка оставила 6 маленьких детей без еды на несколько дней

"Спасатели в аппаратах защиты органов дыхания и зрения поднялись в плотно заполненную опасным дымом квартиру, на четвертом этаже дома и провели разведку. К счастью, 7-летний внук хозяйки квартиры не пострадал. Ребенок успела вовремя выбежать из квартиры", – говорится в сообщении .

Спасатели рассказывают, что причиной пожара стали детские шалости с огнем. Мальчик, который остался без должного внимания взрослых, играл на кровати со спичками.

В результате пожара, огнем повреждена мебель, бытовая техника и вещи домашнего обихода.

Теги: Дети Новости Украины ГСЧС Новости Чернигова Пожар
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
сегодня, 15:00 На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
Олексій Чибісов 338
Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
сегодня, 14:00 Доведення до самогубства: хто стоїть за смертю льотчика Волошина
Тетяна Мартинюк 578
Соседка Украины отказывается от призыва на военную службу
сегодня, 13:59 Соседка Украины отказывается от призыва на военную службу
756
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на
сегодня, 13:55 Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на "выборы Путина"
524
Когда нормализуются отношения России с Украиной
сегодня, 13:02 Когда нормализуются отношения России с Украиной
533
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 сегодня , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 30 ноября 2017 , 20:00
Крупный пожар вспыхнул в киосках Днепра: фото и ведео с места происшествия
 7 февраля , 19:29
На Днепропетровщине произошло массовое отравление грибами: есть погибшие
 20 октября 2017 , 14:28
Как стать счастливыми: Супрун поделилась секретом
 сегодня , 15:01
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук