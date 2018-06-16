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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Чернигове магазин попал в скандал из-за одежды с агитацией России к ЧМ-2018: видео

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В Чернигове продавали футболки с надписью "Россия вперед"
В Чернигове продавали футболки с надписью "Россия вперед" / Фото из открытых источников

В Чернигове в магазине российской фирмы Oodji разгорелся скандал из-за продажи футболок изготовленных к Чемпионату мира по футболу-2018 с надписью "Россия вперед".

Соответствующее видео показал Александр Тарнавский на своей странице в Facebook.

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Магазин российской компании Оджи, в "Мегацентре". На футболках надпись "Россия вперед". И до одного места, что имеется в виду: футбол или наступление войск. Представляю себе футболки со свастикой в ​​Сталинграде 1942 или футболки с серпом и молотом в Берлине 1944 года,
– написал он.

По словам мужчины, потому что футболки дешевые, а надпись на них не очень заметна, их уже могли приобрести и носят много людей.

Впоследствии, он сообщил, что данный предмет одежды уже сняли с продажи в магазине.

"Вопрос с Оджи решен. Администрация извинилась за то, что футболки "Россия вперде" появились у них в магазине. Партия снята с продажи. Но это не отменяет того факта, что фирма российская", – добавил активист.

 

 

Теги: Новости Украины Чемпионат мира по футболу - 2018 Украина – Россия Скандал Новости Чернигова
Источник: 24 Канал
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