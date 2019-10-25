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      В Чернигове "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" открыла торговый центр "Бери вези"

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      Бери вези. Магазин с обновленной концепцией торговых центров малого формата МЕТРО открыли в Чернигове.

      Полноценное обслуживание сфокусировано в первую очередь на профессиональных клиентах, в частности сферы гостиничного бизнеса и розничной торговли. При этом покупать товары для своей семьи смогут здесь и обычные покупатели, заверил потребителей новый директор Метро Кэш энд Керри Украина Тино Цайске.

      Открытие этого магазина важно не только для МЕТРО, но и для всего Чернигова. Ведь это будет способствовать привлечению новых инвесторов, открытию новых ресторанов и розничных магазинов. Мы тщательно изучали потребности профессиональных покупателей региона чтобы обеспечить их всем необходимым за хорошую цену и помочь им развивать свой бизнес,
      – рассказал директор "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" Тино Цайске.

      Кроме системы оптовых скидок, покупателям ТЦ "Бери вези" пообещали предоставлять рассрочку на безналичные расчеты, обеспечивать сертификатами качества на все товары. А менеджеры гостиниц и ресторанов Черниговщины теперь смогут бесплатно делать предварительные заказы из расширенного ассортимента классических ТЦ МЕТРО.

      "Здесь более сфокусированный ассортимент, простая коммуникация и выгодная цена. И плюс дополнительное решение для наших бизнес-клиентов. В частности, HoReCa клиентам мы предлагаем заказать тот ассортимент, который у нас в Чернигове не представлен и в оговоренные сроки ассортимент будет доставлен сюда, в Чернигов. Таким образом клиент будет развивать свой бизнес, выгодно покупать и меньше тратить на логистические затраты", – рассказала региональный менеджер ТЦ малого формата "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" Анна Губанова.

      Сейчас в Украине работает 26 торговых центров "Метро Кэш энд Керри", среди которых три центра малого формата "Бери Вези". За 16 лет компания создала около 3 тысяч рабочих мест и инвестировала в украинскую экономику более 600 миллионов евро.

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      Теги: Новости Украины Новости Чернигова
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