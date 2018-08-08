В Чернигове на ходу загорелась маршрутка и выгорела дотла: фото и видео

В среду, 8 августа, в Чернигове прямо посреди улицы загорелась маршрутка. Это произошло на одной из самых оживленных дорог города.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Черниговской области.

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Пассажиров в салоне на тот момент не было, поскольку водитель маршрутки успел вовремя открыть двери и выпустить людей. Поэтому никто не пострадал.

Потом водитель сам пытался потушить огонь. Когда же понял, что его усилий недостаточно, – вызвал спасателей. На место прибыли сразу два пожарных подразделения. Огнеборцы быстро ликвидировали огонь. Но на тот момент пламя уже фактически полностью уничтожило салон маршрутки.

Видео: в Чернигове на ходу загорелась маршрутка

"В настоящее время причина пожара и убытки устанавливаются. Одна из версий – короткое замыкание электросети маршрутного такси. В маршрутном такси, по предварительным данным, ехали около 20-ти пассажиров, никто из пассажиров не пострадал", – отметил пресс-секретарь ГСЧС в Черниговской области Александр Ивченко.

Видео комментария пресс-секретаря ГСЧС в Черниговской области Александра Ивченко