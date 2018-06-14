В Чернигове работники ГСЧС уничтожили 33 минометные мины времен Второй мировой войны

В среду, 13 июня, в Чернигове пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли из котлована и уничтожили 33 минометные мины времен Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Чернигове.

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Как сообщили сотрудники ГСЧС, 13 июня в 17:00 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Шевченко и Молодчего во время рытья котлована для прокладки коллектора был обнаружен предмет, похожий на взрывоопасный.



Работники ГСЧС обнаружили и уничтожили 33 минометные мины времен Второй мировой войны

Известно, что на него наткнулся водитель спецтехники, который проводил земельные работы, он и сообщил спасателям. Опасную зону взяли под охрану сотрудники Нацполиции.

Специалисты группы пиротехнических работ и подводного разминирования Аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС Украины в Черниговской области идентифицировали опасную находку – минометную мину калибром 82 мм времен Второй мировой войны. Во время обследования прилегающей территории спасатели дополнительно обнаружили арсенал боеприпасов, в частности, 32 минометные мины калибром 82 и 50 миллиметров,

– отметили в пресс-службе.

Работники ГСЧС, которые прибыли на место происшествия, провели неотложные работы, все взрывоопасные предметы были вывезены спецавтомобилем в определенное место за пределами города Чернигова и уничтожены.

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к гражданам с просьбой придерживаться правил безопасности во время обнаружения взрывоопасных предметов. Следует помнить, что боеприпасы времен войны и до сих пор несут угрозу людям,

– подчеркнули сотрудники ГСЧС.

Поэтому в случае обнаружения взрывоопасных предметов следует немедленно сообщить спасателям по телефону "101" или правоохранителям по номеру телефона "102".