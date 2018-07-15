В Черниговском СИЗО осужденный покончил с собой

В воскресенье, 15 июля, в Черниговском СИЗО около 5:30 часов обнаружили осужденного с телесными повреждениями в виде порезов в области шеи. Мужчина скончался до приезда кареты скорой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

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"Установлено, что около 5:30 утра в камере Государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор" обнаружен осужденный с имеющимися телесными повреждениями в виде порезов в области шеи. Медицинские работники, прибывшие по вызову в учреждение, констатировали смерть заключенного", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте происшествия работали следственно-оперативная группа Черниговского ОП ГУНП в области, отраслевой отдел прокуратуры области, прокурор области и его заместитель.

Среди прочего установлено, что осужденному за убийство к 14 годам лишения свободы накануне жена сообщила о том, что начинает процедуру развода, поэтому он находился в подавленном состоянии,

– пишет пресс-служба.

Сейчас назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие неотложные следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств происшествия.