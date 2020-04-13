В Чернобыльской зоне, где бушуют масштабные пожары, пошел дождь

Пожарные уже 10 дней пытаются погасить огонь в Чернобыле. Там бушуют масштабные пожары. Вечером 13 апреля помогать спасателям начала природа – в Чернобыльской зоне начал падать дождь.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин, выступая в эфире ток-шоу "Свобода слова".

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Мои знакомые пожарные, которые сейчас там находятся (в Чернобыле – 24 канал) сообщили, что пошел дождь. Люди, которые борются с огнем, ждали этого. По информации, которая у меня есть по состоянию на 23:00, огонь не угрожает большим опасным объектам и объектам, которые есть в Чернобыле. Да, там есть низовой огонь,

– рассказал он.

Несмотря на это спасатели пока не решаются прогнозировать, когда смогут побороть огонь. Они постоянно выявляют новые очаги возгорания, а раздувает их сильный ветер. Об этом в комментарии "Громадському" сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан. Она в частности отметила, что огня на самой Чернобыльской АЭС нет.

Вместе с тем, уже утром 14 марта дым от чернобыльских пожаров может понести на Киев. Об этом предупреждают в Центре ядерной безопасности.



Пока дым несет в сторону белорусского Гомеля / Скриншот

Как видно на интерактивной карте центра, по состоянию на 13 апреля дым еще движется на северо-восток в сторону белорусского Гомеля. Однако до утра 14 апреля его направление изменится и дым начнет накрывать столицу. По прогнозу, это произойдет примерно в 7 часов утра.



Впрочем, уже утром дым может накрыть Киев / Скриншот

Пожар в Чернобыльской зоне: коротко