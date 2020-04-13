00:49
14 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      В Чернобыльской зоне, где бушуют масштабные пожары, пошел дождь

      - Читати новину українською
      Огонь в зоне отчуждения / Пресс-служба ГСЧС

      Пожарные уже 10 дней пытаются погасить огонь в Чернобыле. Там бушуют масштабные пожары. Вечером 13 апреля помогать спасателям начала природа – в Чернобыльской зоне начал падать дождь.

      Об этом рассказал заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин, выступая в эфире ток-шоу "Свобода слова".

      К теме Масштабные пожары в Чернобыльской зоне: что известно об уровне радиации

      Мои знакомые пожарные, которые сейчас там находятся (в Чернобыле – 24 канал) сообщили, что пошел дождь. Люди, которые борются с огнем, ждали этого. По информации, которая у меня есть по состоянию на 23:00, огонь не угрожает большим опасным объектам и объектам, которые есть в Чернобыле. Да, там есть низовой огонь,
      – рассказал он.

      Несмотря на это спасатели пока не решаются прогнозировать, когда смогут побороть огонь. Они постоянно выявляют новые очаги возгорания, а раздувает их сильный ветер. Об этом в комментарии "Громадському" сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан. Она в частности отметила, что огня на самой Чернобыльской АЭС нет.

      Вместе с тем, уже утром 14 марта дым от чернобыльских пожаров может понести на Киев. Об этом предупреждают в Центре ядерной безопасности.


      Пока дым несет в сторону белорусского Гомеля / Скриншот

      Как видно на интерактивной карте центра, по состоянию на 13 апреля дым еще движется на северо-восток в сторону белорусского Гомеля. Однако до утра 14 апреля его направление изменится и дым начнет накрывать столицу. По прогнозу, это произойдет примерно в 7 часов утра.


      Впрочем, уже утром дым может накрыть Киев / Скриншот

      Пожар в Чернобыльской зоне: коротко

      • Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
      • Наихудшей ситуация была 5 апреля, когда шел второй день пожара. Тогда его общая площадь составляла около 100 гектаров.
      • По состоянию на 8 апреля спасатели пытались ликвидировать несколько очагов возгорания.
      • В ГСЧС говорят, что сейчас ситуация является контролируемой. Ранее в ведомстве отмечали, что она – сложная.
      • Радиационный фон в Чернобыльской зоне нормализовался. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет. Правда, по информации специалистов, грязный воздух может дойти и до Киева.
      • Правоохранители уже задержали подозреваемого в поджоге и вручили ему подозрение – это 27-летний житель Полесского района на Киевщине. Он говорит, что поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы ради забавы.
      • Впрочем, сейчас есть несколько версий относительно причин масштабных пожаров в Чернобыльской зоне.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Пожар в Чернобыльской зоне Пожар Новости Киева ГСЧС Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      13 апреля , 23:30 Игнорирование карантина на Пасху: серьезные последствия, угрожающие украинцам
      Антон Голобородько
      13 апреля , 19:27 COVID-19: как технологии влияют на жизнь во времена пандемии
      Світлана Попова