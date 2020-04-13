В Чернобыльской зоне, где бушуют масштабные пожары, пошел дождь
Пожарные уже 10 дней пытаются погасить огонь в Чернобыле. Там бушуют масштабные пожары. Вечером 13 апреля помогать спасателям начала природа – в Чернобыльской зоне начал падать дождь.
Об этом рассказал заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин, выступая в эфире ток-шоу "Свобода слова".
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Мои знакомые пожарные, которые сейчас там находятся (в Чернобыле – 24 канал) сообщили, что пошел дождь. Люди, которые борются с огнем, ждали этого. По информации, которая у меня есть по состоянию на 23:00, огонь не угрожает большим опасным объектам и объектам, которые есть в Чернобыле. Да, там есть низовой огонь,
– рассказал он.
Несмотря на это спасатели пока не решаются прогнозировать, когда смогут побороть огонь. Они постоянно выявляют новые очаги возгорания, а раздувает их сильный ветер. Об этом в комментарии "Громадському" сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан. Она в частности отметила, что огня на самой Чернобыльской АЭС нет.
Вместе с тем, уже утром 14 марта дым от чернобыльских пожаров может понести на Киев. Об этом предупреждают в Центре ядерной безопасности.
Пока дым несет в сторону белорусского Гомеля / Скриншот
Как видно на интерактивной карте центра, по состоянию на 13 апреля дым еще движется на северо-восток в сторону белорусского Гомеля. Однако до утра 14 апреля его направление изменится и дым начнет накрывать столицу. По прогнозу, это произойдет примерно в 7 часов утра.
Впрочем, уже утром дым может накрыть Киев / Скриншот
Пожар в Чернобыльской зоне: коротко
- Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
- Наихудшей ситуация была 5 апреля, когда шел второй день пожара. Тогда его общая площадь составляла около 100 гектаров.
- По состоянию на 8 апреля спасатели пытались ликвидировать несколько очагов возгорания.
- В ГСЧС говорят, что сейчас ситуация является контролируемой. Ранее в ведомстве отмечали, что она – сложная.
- Радиационный фон в Чернобыльской зоне нормализовался. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет. Правда, по информации специалистов, грязный воздух может дойти и до Киева.
- Правоохранители уже задержали подозреваемого в поджоге и вручили ему подозрение – это 27-летний житель Полесского района на Киевщине. Он говорит, что поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы ради забавы.
- Впрочем, сейчас есть несколько версий относительно причин масштабных пожаров в Чернобыльской зоне.
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