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      В Чернобыльской зоне потушили один из крупных очагов пожара

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      У Чорнобильській зоні загасили одне з великих вогнищ пожежі / Фейсбук ДСНС

      Чернобыльская зона пылает уже десятый день. Пожарным удалось потушить костер на территории Котовского лесничества. Под контролем ситуация в пределах Корогодского лесничества. Основные же усилия пока сосредоточены на тушении огня в Денисовецком лесничестве.

      О том, что пожарные потушили один из крупных очагов возгорания в Чернобыльской зоне, говорится в сообщении ГСЧС.

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      Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован,
      – говорится в сообщении.

      Травяной настил и лесная подстилка там горит только отдельными очагами.

      Спасатели также полностью контролируют ситуацию на территории Корогодского лесничества. Привлечены все необходимые силы и средства: 140 человек и 30 единиц техники. Сейчас делают все, чтобы локализовать этот очаг пожара.

      Однако основные усилия пока сосредоточены в Денисовицком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Свет. Там распространяется горение травяного настила и лесной подстилки. На этом участке работают более 250 человек и около 60 единиц техники.

      Ранее в ГСЧС сообщили, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы.

      Что известно о пожарах в Чернобыльской зоне

      • Сообщение о возгорании поступило в 13:22 еще 4 апреля. После 14:00 из Нежина к месту возгорания вылетели два самолета АН-32П, впоследствии к ним присоединился вертолет Ми-8.
      • Наихудшей ситуация была 5 апреля. Тогда общая площадь пожара составляла примерно 100 гектаров.
      • Пожарные уже десятый день подряд борются с огнем в Чернобыльской зоне.
      • Пожар перекинулся с трех других мест возгорания, в частности из соседней Житомирской области. Одного из подозреваемых уже задержала полиция.
      • По предварительным подсчетам, убытки от пожаров оценивают в десятки миллионов гривен.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Пожар в Чернобыльской зоне ГСЧС Пожар Новости Киева
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