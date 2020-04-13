В Чернобыльской зоне потушили один из крупных очагов пожара
Чернобыльская зона пылает уже десятый день. Пожарным удалось потушить костер на территории Котовского лесничества. Под контролем ситуация в пределах Корогодского лесничества. Основные же усилия пока сосредоточены на тушении огня в Денисовецком лесничестве.
О том, что пожарные потушили один из крупных очагов возгорания в Чернобыльской зоне, говорится в сообщении ГСЧС.
Узнайте больше Чернобыльская зона горит уже десятый день: последние новости, фото и видео
Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован,
– говорится в сообщении.
Травяной настил и лесная подстилка там горит только отдельными очагами.
Спасатели также полностью контролируют ситуацию на территории Корогодского лесничества. Привлечены все необходимые силы и средства: 140 человек и 30 единиц техники. Сейчас делают все, чтобы локализовать этот очаг пожара.
Однако основные усилия пока сосредоточены в Денисовицком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Свет. Там распространяется горение травяного настила и лесной подстилки. На этом участке работают более 250 человек и около 60 единиц техники.
Ранее в ГСЧС сообщили, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы.
Что известно о пожарах в Чернобыльской зоне
- Сообщение о возгорании поступило в 13:22 еще 4 апреля. После 14:00 из Нежина к месту возгорания вылетели два самолета АН-32П, впоследствии к ним присоединился вертолет Ми-8.
- Наихудшей ситуация была 5 апреля. Тогда общая площадь пожара составляла примерно 100 гектаров.
- Пожарные уже десятый день подряд борются с огнем в Чернобыльской зоне.
- Пожар перекинулся с трех других мест возгорания, в частности из соседней Житомирской области. Одного из подозреваемых уже задержала полиция.
- По предварительным подсчетам, убытки от пожаров оценивают в десятки миллионов гривен.
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