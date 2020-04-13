В Чернобыльской зоне потушили один из крупных очагов пожара

Чернобыльская зона пылает уже десятый день. Пожарным удалось потушить костер на территории Котовского лесничества. Под контролем ситуация в пределах Корогодского лесничества. Основные же усилия пока сосредоточены на тушении огня в Денисовецком лесничестве.

О том, что пожарные потушили один из крупных очагов возгорания в Чернобыльской зоне, говорится в сообщении ГСЧС.

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Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован,

– говорится в сообщении.

Травяной настил и лесная подстилка там горит только отдельными очагами.

Спасатели также полностью контролируют ситуацию на территории Корогодского лесничества. Привлечены все необходимые силы и средства: 140 человек и 30 единиц техники. Сейчас делают все, чтобы локализовать этот очаг пожара.

Однако основные усилия пока сосредоточены в Денисовицком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Свет. Там распространяется горение травяного настила и лесной подстилки. На этом участке работают более 250 человек и около 60 единиц техники.

Ранее в ГСЧС сообщили, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы.

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