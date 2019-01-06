В Черное море идет десантный корабль морской пехоты США: фото

Десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry военно-морского флота США идет к Черному морю через пролив Дарданеллы. Корабль будет осуществлять патрулирование – он может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев.

Об этом сообщает пресс-служба 6 Флота США на странице в Twitter.

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К слову, группа входит в состав подразделения 6 флота военно-морских сил США и является одной из семи морских экспедиционных групп в американской морской пехоте. Ее численность – около 2200 человек.

Американский корабль USS FortMcHenry/ Источник: Twitter 6 Флота США

Этот корабль может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Кроме того, на борту корабля находится площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

Корабль в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы.

#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 6 січня 2019 р.

Напомним, недавно корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании 17 декабря вошел в Черное море. Уже 19 декабря корабль пришвартовался в Одессе – он пробыл там несколько дней. Тогда визит корабля состоялся в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которых удалось достичь еще 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон Министра обороны Украины Степана Полторака. Однако Британия выполнила обещание раньше из-за захвата Россией украинских моряков в нейтральных водах Черного моря.