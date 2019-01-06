15:30
6 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, сегодня
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      В Черное море идет десантный корабль морской пехоты США: фото

      241 Читати новину українською
      В Черное море идет экспедиционный десантный корабль морской пехоты США
      В Черное море идет экспедиционный десантный корабль морской пехоты США / Фото из открытых источников

      Десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry военно-морского флота США идет к Черному морю через пролив Дарданеллы. Корабль будет осуществлять патрулирование – он может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев.

      Об этом сообщает пресс-служба 6 Флота США на странице в Twitter.

      Читайте также: В США внимательно следят и готовы ответить, – эксперт о российских силах на границе с Украиной

      К слову, группа входит в состав подразделения 6 флота военно-морских сил США и является одной из семи морских экспедиционных групп в американской морской пехоте. Ее численность – около 2200 человек.

      У чорне море йде американський корабель

      Американский корабль USS FortMcHenry/ Источник: Twitter 6 Флота США

      Этот корабль может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Кроме того, на борту корабля находится площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

      Корабль в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы.

      Напомним, недавно корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании 17 декабря вошел в Черное море. Уже 19 декабря корабль пришвартовался в Одессе – он пробыл там несколько дней. Тогда визит корабля состоялся в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которых удалось достичь еще 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон Министра обороны Украины Степана Полторака. Однако Британия выполнила обещание раньше из-за захвата Россией украинских моряков в нейтральных водах Черного моря.

      Теги: Новости Украины Новости США Водный транспорт Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      сегодня , 14:33 Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      9361
      12 блюд на Святвечер
      5 января , 15:01 12 блюд на Святвечер
      Олена Булан
      Як радянська влада змінила різдвяне меню та перетворила кулінарію на спосіб пропаганди
      сегодня , 14:26 Як радянська влада змінила різдвяне меню та перетворила кулінарію на спосіб пропаганди
      Інститут Просвіти 1727
      Томос об автокефалии: что это означает для украинцев
      сегодня , 12:50 Томос об автокефалии: что это означает для украинцев
      Яніна Ткачук 86365
      Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      сегодня , 11:44 Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      30494
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук