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      В Черное море вошел американский военный корабль: в России забили тревогу

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      Американский корабль USNS Yuma
      Американский корабль USNS Yuma / Соцсети

      Страна-агрессор, которая пытается установить все больший контроль над акваторией Черного моря, начала отслеживать движение и действия американского корабля Yuma. Судно прошло Босфор и уже вошло в Черное море.

      Интересно, что с аналогичными визитами этот американский корабль за этот год наведывался в регион трижды. В России же бьют тревогу и активно следят за перемещением судна.

       К теме: Россия мечтает о том, чтобы контролировать всю акваторию Черного и Азовского морей

      Так, Черноморский флот РФ сопровождают американский военный корабль, передает ТАСС.

      Российские военные добавляют: дежурные силы и средства флота осуществляют "непрерывное наблюдение за американским судном".

      Что известно об американском судне, за которым следят россияне?
      Оно называется USNS Yuma. Это – высокоскоростное транспортное судно класса Spearhead. Корабли этого типа предназначены для переброски войск, грузов и военной техники. На вооружении судна – четыре крупнокалиберных пулемета M2.

       

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      Теги: Новости США Украина – Россия Новости России Водный транспорт Чорное море Новости политики
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