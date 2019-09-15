В Черное море вошел американский военный корабль: в России забили тревогу

Страна-агрессор, которая пытается установить все больший контроль над акваторией Черного моря, начала отслеживать движение и действия американского корабля Yuma. Судно прошло Босфор и уже вошло в Черное море.

Интересно, что с аналогичными визитами этот американский корабль за этот год наведывался в регион трижды. В России же бьют тревогу и активно следят за перемещением судна.

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Так, Черноморский флот РФ сопровождают американский военный корабль, передает ТАСС.

Российские военные добавляют: дежурные силы и средства флота осуществляют "непрерывное наблюдение за американским судном".

Что известно об американском судне, за которым следят россияне?

Оно называется USNS Yuma. Это – высокоскоростное транспортное судно класса Spearhead. Корабли этого типа предназначены для переброски войск, грузов и военной техники. На вооружении судна – четыре крупнокалиберных пулемета M2.