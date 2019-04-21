В субботу в акваторию Черного моря вошел разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании. Именно этот корабль уже заходил в Черное море в декабре прошлого года.

Судно предназначено для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей и способно передавать данные в режиме реального времени.

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О прибытии корабля сообщил в своем Facebook главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

Корабль оснащен тремя шестиствольными 7,62-миллиметровыми пулеметами M134 Minigun, двумя 20-миллиметровыми зенитными скорострельными пушками Oerlikon и четырьмя крупнокалиберными пулеметами.

Клименко напомнил, что в ноябре прошлого года министр обороны Великобритании Гэвин Уильямс заявил, что HMS Echo работать в Черном море в течение 2019 для обеспечения свободы судоходства и поддержки Украины, а 19 декабря корабль уже был с визитом в Одессе.

К слову, 14 апреля с целью усиления безопасности в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец ВМС США USS Ross DDG71. Российские корабли сразу взяли его на сопровождение.

Что еще известно о британском корабль HMS Echo?Это многоцелевой гидрографический корабль океанского типа, один из двух этого проекта в составе Королевского флота Великобритании. Другой – HMS Enterprise (H88) – уже заходил к Черному морю еще в начале 2018 года. Это первые корабли британского флота, оснащенные азимутальными двигателями, предоставляющие им очень точную управляемость и маневренность на низких скоростях до самостоятельной швартовки без привлечения буксиров. Также благодаря этим двигателям и носовому подруливающему устройству корабли могут долго находиться на одной точке несмотря на течение и ветер, что важно при подводной деятельности.