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      В Черное море вошел корабль с катерами от США для Украины

      54 Читати новину українською
      В Черное море вошел корабль с подаренными США катерами для ВМС Украины
      В Черное море вошел корабль с подаренными США катерами для ВМС Украины / Укроборонпром

      Корабль под американским флагом вышел из Балтимора еще 3 октября. На нем – патрульные катера, которые являются военной помощью США для Украины.

      Теперь Ocean Freedom вошел в Черное море, об этом написал руководитель проекта ОО "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей фейсбук-странице.

      Это интересно: Россия снова блокирует Азовское море для украинских судов: детали

      Утром 14 октября судно Ocean Freedom прошло Гибралтарский пролив. Его прибытие в Одессе ожидают уже 20-21 октября.

      Патрульные катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" закреплены на верхней палубе судна.

      Катери США для України
      Корабль Ocean Freedom

      Карта США
      Карта движения корабля с катерами для Украины / Фейсбук Андрея Клименко

      Катери від США для України
      К      ак плывет корабль с катерами для ВМС Украины / Фейсбук Андрея Клименко

      Что это за катера?

      Это быстроходные патрульные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Их передали украинской стороне 27 сентября прошлого года.

      С 8 июля по 10 сентября будущие экипажи кораблей прошли обучение в Балтиморе. После разгрузки в Одессе катера пройдут модернизацию, после чего их включат в состав ВМС.

       

      blog_ava
      Есть два варианта финала, – Кулеба об агрессии России в Украине
      сегодня
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Чорное море Новости США Водный транспорт Вооруженные силы Украины
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