В Черное море вошел корабль с катерами от США для Украины
Корабль под американским флагом вышел из Балтимора еще 3 октября. На нем – патрульные катера, которые являются военной помощью США для Украины.
Теперь Ocean Freedom вошел в Черное море, об этом написал руководитель проекта ОО "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей фейсбук-странице.
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Утром 14 октября судно Ocean Freedom прошло Гибралтарский пролив. Его прибытие в Одессе ожидают уже 20-21 октября.
Патрульные катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" закреплены на верхней палубе судна.
Корабль Ocean Freedom
Карта движения корабля с катерами для Украины / Фейсбук Андрея Клименко
Как плывет корабль с катерами для ВМС Украины / Фейсбук Андрея Клименко
Что это за катера?
Это быстроходные патрульные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Их передали украинской стороне 27 сентября прошлого года.
С 8 июля по 10 сентября будущие экипажи кораблей прошли обучение в Балтиморе. После разгрузки в Одессе катера пройдут модернизацию, после чего их включат в состав ВМС.