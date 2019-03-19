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      В Черное море вышла подводная лодка РФ с крылатыми ракетами на борту

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      В Черное море вышла подводная лодка РФ "Старый Оскол"
      В Черное море вышла подводная лодка РФ "Старый Оскол" / Фото из открытых источников

      Подводная лодка "Старый Оскол" Черноморского флота Российской Федерации, оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", вышла в Черное море для выполнения задач боевой подготовки.

      Субмарина поступила в состав Черноморского флота в 2015 году, передает ТАСС.

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      "В рамках выхода в море экипаж подводной лодки отработает различные учения с морской авиацией и противолодочными кораблями Черноморского флота. А также проведет тренировки укладки лодки на грунт", – пишет издание.

      Ранее личный состав провел обучение по управлению субмариной и отработал алгоритм действий по погружению на разные глубины.

      Что известно о подводной лодке "Старый Оскол"?
      Дизель-электрическая подводная лодка "Старый Оскол" - третья в серии из шести субмарин, построенных для Черноморского Флота России на "Адмиралтейских верфях". После завершения испытаний летом 2016 года совершила межфлотский переход из Полярного (Мурманская область) в аннексированный Севастополь. Подводные лодки этой серии участвовали в нанесении ударов ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря по территории Сирии.

      Отметим, Черноморский флот РФ собираются пополнить 13 новыми кораблями и судами, часть которых будет оснащена ракетами "Калибр". В общем, старт модернизации российского флота начался в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. На стадии испытаний находится патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", скоростной транспортно-десантный катер нового проекта и морской буксир "Сергей Балк".

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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