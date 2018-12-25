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      В Черном море должно быть больше кораблей НАТО, – экс-министр обороны Великобритании

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      Экс-министр обороны Великобритании
      Экс-министр обороны Великобритании / Фото из открытых источников

      Экс-министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что странам НАТО нужно усилить практику авиационного патрулирования в Черном море.

      Об этом Майкл Фэллон сообщил в интервью телеканалу "112 Украина".

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      Фэллон рассказал, что Украина не является членом НАТО, но является соседом Альянса и многие страны ей помогают, пытаясь обеспечить стабильность украинского государства.

      В Одессу в пятницу прибыло судно Великобритании. Это важно. Такие шаги должны быть регулярными и настойчивыми. Я хотел бы видеть больше морских кораблей НАТО в Черном море и болбше военно-морской деятельности в Украине. Я также хотел бы возвращения авиационной полиции НАТО. Когда я был министром обороны, я направлял в Черное море такие самолеты, которые базировались в Румынии,
      – отметил Фэллон.

      "НАТО не забывает своих соседей", – добавил экс-министр обороны Великобритании.

      Что произошло в Азовском море?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости России Украина – Россия НАТО Великобритания Конфликт в Азовском море Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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