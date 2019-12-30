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      В Черном море заметили еще один корабль из российского Северного флота

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      В Черном море заметили российский корабль "Вице-адмирал Кулаков" / facebook

      29 декабря, примерно в 17:00 по киевскому времени, в воды Черного моря вошел большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" проекта 1155, который принадлежит Северному флоту Российской Федерации.

      На это обратил внимание руководитель мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко в фейсбуке.

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      Обратите внимание, что этот корабль вышел из своей главной базы в Североморске лишь 3 декабря. То есть его переход в Черное море планировался целенаправленно, а не в ходе выполнения задач вблизи Сирии,
      – отметил Клименко.

      Он подчеркнул, что "Вице-адмирал Кулаков" – это большой и скоростной корабль, который может развивать скорость 35 узлов, то есть 65 км/час.

      За последние несколько дней это уже не первый корабль. 25 декабря в оккупированный Севастополь прибыл ракетный крейсер проекта 1164 – "Маршал Устинов", который также входит в состав Северного флота России и находился в составе группировки ВМФ РФ в Средиземном море.

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Оккупированные территории Чорное море
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