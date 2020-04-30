В Черноморске пенсионеры набросились на парня, который раздавал бесплатные маски: видео

В Черноморске, что в Одесской области, парень хотел сделать доброе дело и бесплатно раздавал защитные маски людям. Эта благотворительная акция планировалась как спокойное мероприятие, впрочем, рано или поздно все вышло из-под контроля.

Пенсионеры сначала окружили парня, а потом и вообще напали на него, отобрав сумку с масками. Соответствующее видео появилось на телеграм-канале Perepichka News.

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Автор ролика утверждает, что парень – несовершеннолетний. Пенсионеры же так старались забрать себе маски, что напали на него.

У меня одноразовая маска, а я хочу многоразовую,

– прокомментировала одна из женщин свое поведение.

Чем в Черноморске закончилась бесплатная раздача масок: видео

Интересно, что о бесплатной раздаче масок жителям города сообщили по одному из телеканалов, а организаторами акции оказались местный депутат и представитель благотворительного фонда.

Как рассказал волонтер, у него в пакете было более 100 масок. В то же время, присутствующие пожаловались, что организаторы не позаботились о надлежащем проведении акции. По их мнению, следовало установить несколько человек, которые бы раздавали маски.

"Люди сейчас бедные поэтому, хотят получить хоть что-то бесплатно", – сказала одна из пенсионерок.